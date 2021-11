“La fauna silvestre es atacada por perros bajo una tenencia irresponsable, en zonas rurales, como periurbanas, es un problema que no se detiene y va en aumento a nivel regional, como nacional. También tiene una estrecha relación con la salud humana y al ataque del ganado, principalmente a ovinos, correspondiendo al 78% del total de ataques denunciados al Servicio”, señaló, Matías Vial Orueta, director SAG, región de Aysén.

Cochrane.- En sólo dos semanas hemos lamentado la muerte de una Pudú (Pudu puda) hembra gravida en la ciudad de Puerto Aysén y un huemul (Hippocamelus bisulcus) macho de tres años aproximadamente en la comuna de Cochrane, ambos atacados por jaurías de perros, las que generaron graves daños a ambos animales, causándoles la muerte. Estos ataques son consecuencia de una tenencia de mascotas irresponsable y a la fragmentación del hábitat.

Funcionarios de oficina SAG, en la comuna de Cochrane, recibieron denuncia, de presencia de un huemul muerto, funcionarios se dirigieron al lugar y realizaron necropsia correspondiente, que describe lesiones en los cuartos traseros del ejemplar, “este tipo de hallazgos son características del patrón de ataque y mordedura de perros, a la inspección visual externa el cuerpo del animal se observa múltiples lesiones abrasivas y alopécicas en diferentes zonas y se observa una gran lesión a nivel perineal, con características de desgarro” indicó, Pedro Isamitt, Médico Veterinario SAG Cochrane.

Guillermo Diaz, Médico Veterinario, coordinador SAG de Fauna Silvestre, señaló: “A pesar de las campañas permanentes de ONG y Municipios relacionados a la esterilización de perras/os y a la creación de una ley de tenencia responsable de mascotas (Ley N° 20.020), el problema no disminuye. El aumento de residencia en áreas rurales, con una gran cantidad de perros, el abandono de perros en áreas rurales que generan jaurías y la fragmentación de corredores biológicos de estas especies, nos indica que este problema continuará e irá en aumento, por lo que es importante generar políticas a largo plazo, como es la educación”.

La fauna puede ser afectada en forma directa por medio de ataques de jaurías de perros, teniendo un patrón característico, que es morder por todo el cuerpo, generando graves desgarros musculares, con un alto porcentaje de infección y muerte, así como la interrupción de los ciclos naturales por medio de la destrucción de nidos de aves playeras, consumo de polluelos y consumo o muerte de animales recién nacidos. La vía indirecta es por medio de la trasmisión de enfermedades que pueden trasmitir, como son la “hidatidosis” (huemules) y la sarna (zorros), entre otras enfermedades.

Matías Vial, comenta “Es importante tener a las mascotas restringidas y no solo a los perros, recordemos que los gatos, matan más de 200.000.000 de aves al año en USA. Por eso reiteramos el llamado a una TENENCIA RESPONSABLE, ya que es un problema que afecta a la ganadería, afecta al turismo y a la salud pública, como es la hidatidosis, enfermedad en la cual el Servicio, se encuentra trabajando en las provincias de Capitán Prat y General Carrera en vacunación ovina y desparasitación tanto ovina como de perros”.