A partir de las 08:00 AM de este viernes 12 de noviembre, el tránsito en la Ruta 7 Sur, sector cruce a Bahía Murta se encuentra operativo sin restricción.

Bahía Murta.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, informó que a partir de las 08:00 AM del viernes 12 de noviembre, el tránsito en la Ruta 7 Sur, sector cruce a Bahía Murta se encuentra normalizado, luego de que recientemente este camino fuera afectado por un importante frente climático que originó una remoción en masa, que abarcó 500 metros y 15 mil metros cúbicos de material, dejando sin conectividad esta zona de la región de Aysén.

Consultado al respecto, el SEREMI del MOP indicó “luego de los análisis efectuados por la Mesa Técnica en la que participan la Delegada Presidencial Regional Margarita Ossa, la Delegada Presidencial Provincial de General Carrera Vanessa Vásquez, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Fabián Rojas y el Director Regional de ONEMI Sidi Bravo junto a nuestro equipo de Vialidad, hemos decidido abrir el tránsito vehicular por la Ruta 7 Sur en el cruce a Bahía Murta, a partir de las 08:00 AM del viernes 12 de noviembre en forma permanente, debido a que se ha podido mejorar en forma notoria las condiciones del camino”.

Por su parte, la Delegada Presidencial Regional Margarita Ossa destacó “Esta reapertura anunciada por el MOP es muy importante para mejorar nuestras condiciones de transitabilidad terrestre. Es necesario reconocer todo el trabajo en conjunto del Gobierno, mediante el equipo de la Dirección de Vialidad del MOP y de empresas contratistas, quienes con un importante esfuerzo resguardando la seguridad, restauraron la conectividad y transitabilidad de la Ruta en un corto tiempo, permitiéndonos hoy dejarla totalmente operativa”.

La autoridad regional de Obras Públicas, también hizo un llamado a todas las personas que se desplacen a ese sector, al igual que en toda la Carretera Austral, a manejar con precaución, a lo que agregó “adicionalmente hemos trabajado coordinadamente con Sernageomin quienes ya han efectuado la inspección de este sector en dos oportunidades y esperamos durante las próximas semanas contar con un informe definitivo respecto de las eventuales obras de mitigación que se debieran generar en el futuro para devolver la condición original del camino en esta zona, por lo tanto nuestro equipo de Vialidad durante las próximas semanas realizará trabajo de topografía y estudio de suelos en este lugar y con todos estos antecedentes incluidas las indicaciones de Sernageomin esperamos el primer semestre del próximo año licitar nuevas obras para este sector y durante el segundo semestre del año 2022 poder construir estas obras. De esta forma, hoy concluimos esta etapa con la entrega de un tránsito totalmente operativo y permanente en nuestra Carretera Austral Sur, Ruta que nos permite unir el norte y sur de la región de Aysén”.