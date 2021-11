Punto de vacunación del Gimnasio Municipal de calle Simón Bolivar Nº400, amplió su horario de atención de lunes a viernes, 09:30 a 19:30hrs. Mientras que los días sábado, atenderá de 09:30 a 13:30hrs.

Coyhaique.- En el transcurso de esta semana, la región de Aysén ha registrado un aumento considerable de casos registrándose este lunes 91 nuevos casos, cifra que podría incluso repetirse en los próximos días si no se adoptan y refuerzan medidas de autocuidado al interior de la comunidad. Así lo expresaron autoridades del sector salud, quienes fueron enfáticas en destacar la importancia que la ciudadanía complete sus esquemas de vacunación y la dosis de refuerzo.

Este miércoles 17, la región de Aysén presenta 378 casos activos, una cifra que junto a la cantidad de personas hospitalizadas son un llamado de atención a la comunidad. Tal como lo manifestó el Seremi de Salud (s), Jourdan Cabezas, “al día de hoy tenemos 378 casos activos en la región de Aysén, y en el Hospital Regional existen 22 pacientes hospitalizados, de los cuales 04 de ellos se encuentran conectados a ventilación mecánica. Tenemos una cobertura de vacunación de un 47,7% en la dosis de refuerzo, es por eso que invito a la comunidad para que complete su esquema de vacunación, porque es la medida más afectiva que tenemos para resolver la situación de COVID-19 que tenemos en la región”.

En este contexto, el Epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña, hace dos semanas que ya estamos con un aumento de casos que ha sido muy explosivo, y esto se debe a la circulación de la variante delta que es altamente transmisible. En este momento la situación es compleja porque han aumentado las hospitalizaciones, hoy día tenemos a personas conectadas a ventilación mecánica, cuyas edades van desde los 35 a los 52 años, las cuatro personas conectadas a ventilación mecánica no tienen su esquema de vacunación completo, incluso una de ellas no tiene ninguna vacuna; por lo tanto, el, llamado de atención a la comunidad es urgente que acuda a los centros de vacunación a recibir su dosis de refuerzo para estar con niveles de anticuerpo protectores sobretodo en este escenario de alta circulación de variante delta”.

Finalmente, Javiera Faúndez, Enfermera del Punto de vacunación en el gimnasio Municipal (excolegio Antoine) recalcó los nuevos horarios de atención que mantiene el punto de vacunación del gimnasio municipal de calle Simón Bolivar Nº840 de la ciudad de Coyhaique. “Desde esta semana comenzamos con la extensión horaria desde las 09:30 a 19:30hrs en horario continuado, y también los días sábado desde las 09:30 a 13:30hrs., toso esto para facilitar el acceso de las personas a este proceso de vacunación. Gimnasio Municipal, ubicado en calle Simón Bolivar Nº400, entre las calles Freire y Errázuriz, cerca del colegio Mater Dei”, puntualizó.

Cabe señalar que desde el inicio de esta pandemia, se registra un total de 9.219 casos confirmados por COVID-19. Además de 1.648 casos probables, sumando un total de confirmados y probables de 10.867 casos.