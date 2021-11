Jorge Lara cuestionó también “no entiendo como un Gobierno con todo lo que le ha pasado, no hace justicia con la gente”.

Aysén.- Debido a que el congelamiento del precio de los combustibles, que se logró los primeros días de este mes de noviembre está próximo a concluir, el Vicepresidente Nacional de la Conferencia del Transporte Menor y presidente de la línea 1B de taxis colectivos de Puerto Aysén, Jorge Lara, señaló que se están realizando gestiones con Parlamentarios de nuestra región y de Magallanes para que este beneficio continúe, al menos hasta diciembre.

“Estamos haciendo las gestiones con Parlamentarios de la región y de Magallanes, para que este beneficio continúe al menos hasta fin de año, mientras no se tome un pronunciamiento definitivo de los combustibles en las regiones extremas. Esto se viene peleando desde hace muchos años, desde el movimiento de 2012 se lo planteamos al Gobierno y se lo demostramos cuando vino a negociar con nosotros en la región, le demostramos que era factible rebajar el impuesto específico a los combustibles. Y el Gobierno, los Gobiernos que han pasado hasta la fecha, han hecho oídos sordos”.

El dirigente de la locomoción publica, cree que los altos costos de los combustibles lo deben pagar todos, sin excepción para las grandes empresas. “Nuestra molestia es que esto lo pagamos la gente de trabajo, que lo paguen también las transnacionales, las mineras, las empresas aéreas, las empresas navieras, todos ellos recuperar, tienen un trato especial y es más, por los volúmenes que compran también tienen otro precio al por mayor de los combustibles. Entonces, lo que pedimos es que esto sea transversal en su justa medida y que la gente que hace uso de esto, el transporte escolar, el colectivo, los buses interurbanos, el transporte de carga, todos se ven afectados por este asunto. Así es que, necesitamos que el Gobierno haga justicia con la gente que está en regiones extremas”.

Jorge Lara, cree que siempre ante todo se debe privilegiar el dialogo, pero lamenta que los gobiernos tengan acostumbrada a la gente a ganar los beneficios saliendo a las calles, algo que conoce muy bien la gente de Aysén.

“Yo soy de la idea de que siempre es necesario conversar, tener el respeto por la autoridad de turno, independiente quien este. Pero he conversado con algunas personas hace unos días atrás y a todos los Gobiernos les gusta que las cosas se consigan con manifestaciones, con destrucción, afectando a la gente que trabaja, al más humilde de nuestros compatriotas, así le gusta al Gobierno. Y en la región, como que ya lo tenemos en nuestro ADN, que para conseguir las cosas tiene que ser con movilización, tiene que ser con quema de neumáticos, tiene que ser afectando la paz y la tranquilidad de la gente”.

Lara, agregó que espera que el congelamiento del precio de los combustibles sea una medida que beneficie a las zonas extremas de manera permanente. “Esperamos que este beneficio se pueda concretar a largo plazo y no sea una medida transitoria sino una medida permanente para las regiones extremas, para la gente que hacemos patria acá, con un costo de vida y de la canasta básica altísimo. Esto es algo insostenible, esperamos que los Gobiernos hagan caso, no entiendo como un Gobierno con todo lo que le ha pasado, no hace justicia con la gente”.

Las manifestaciones son medidas que no se descartan por esta y otras situaciones que afectan diariamente la comunidad y donde los Gobierno no han tenido la respuesta adecuada a la demanda de la ciudadanía.