Hoy, la región de Aysén presenta un total de 338 casos activos de Covid-19.

Coyhaique.- En las últimas semanas, la región de Aysén ha presentado un alza significativa de casos positivos de COVID-19, que ha supuesto un retroceso en el Plan Paso a Paso en las comunas de Coyhaique, Aysén ciudades con más población en la región de Aysén, provocando preocupación en las autoridades de la Red Asistencial.

Para Gabriel Burgos Salas, director del Servicio de Salud Aysén, el escenario que se produjo en los meses de abril, mayo y junio podría repetirse, llevando a la autoridad sanitaria a tomar medidas más restrictivas para reducir la transmisibilidad de la enfermedad “Estamos muy preocupados, vemos cierto relajo, y eso nos preocupa. Hoy hay mutaciones del Covid, que son mucho más contagiosas, por lo que invitamos a la población a cuidarse, a ocupar de buena manera nuestra Red Asistencial, a que acudan a los puntos de búsqueda activa de casos asintomáticos para evitar más contagios, es la única manera de frenar el rápido avance de los casos positivos”.

Más allá, el directivo fue enfático en invitar a la comunidad a que se administre la dosis de refuerzo contra el Covid-19 “tenemos desplegados puntos de vacunación en toda la región, en un territorio extenso, donde todo cuesta más, pero se ha logrado llegar a todos los lugares. Invito una vez más a que quienes no se hayan vacunado, lo hagan, no hay excusas, para aquellos que les falta esquema o dosis de refuerzo. Nos fue bien en la primera etapa, logramos detener y disminuir los casos de gravedad de la enfermedad, pero ese no es el escenario de hoy”.

Gabriel Burgos destacó el trabajo mancomunado que se ha realizado entre los distintos centros de la Red Asistencial Regional para ir en apoyo de la creciente demanda de prestaciones “Los equipos de salud han hecho un trabajo encomiable. No olvidemos que llevamos más de 20 meses de pandemia, que no tenemos clínicas a las que acudir en caso de que nos veamos sobrepasados. Es un proceso de muy largo aliento, en el que hemos debido saber trabajar una serie de estrategias que nos ha exigido desarrollar una planificación y gestión eficiente de cada una de nuestras acciones, las que son coordinadas con cada uno de los establecimientos que la integran, que por supuesto ha incluido un proceso de vacunación inédito en el país para enfrentar la pandemia”.

Por su parte, el Dr. Franklin Fournier, Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén señaló que “debemos seguir alertas. Lo que está ocurriendo hoy no nos gusta nada. Como sociedad aysenina debemos hacer lo imposible para frenar esta nueva ola de contagios”.

Ante el alza de contagios y de hospitalizaciones por Covid-19 y lo que significa para el Hospital Regional Coyhaique, único centro de alta complejidad de la región de Aysén, señaló que “es preocupante, efectivamente esa cifra ha aumentado. Hoy, el establecimiento tiene un total de 24 pacientes hospitalizados por la enfermedad, en el que 4 de ellos se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva en la Unidad de Cuidados Intensivos, situación que se aleja de la de las últimas semanas. Por eso insisto, el llamado es a vacunarse, a cuidarse, a prevenir síntomas graves de la enfermedad”.

Resaltar que los puntos de vacunación y de búsqueda activa de casos asintomáticos se encuentran publicados en la página web del Servicio de Salud Aysén www.salud aysen.cl y en sus redes sociales.