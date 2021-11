Para el próximo lunes 22 de noviembre, a las 5 de la tarde, familias tanto de Los Antiguos en Argentina como Chile Chico en nuestro país, están convocando a una manifestación en los respectivos pasos fronterizos, para exigir que estos sean reabiertos.

Chile Chico.- Hay familias que no se han podido ver hace ya dos años, en ambos sectores de la Patagonia Argentina y Chilena hay adultos mayores que quedaron solos, personas que esperan poder reencontrarse prontamente y es por ello que apelan a que se pueda transitar entre ambos países.

“Esperamos la pronta reapertura de la frontera, que en este caso es el paso Jeinimeni, porque ya van a ser dos años en los que no podemos estar con nuestras familias. Esto ha traído consecuencias porque hay muchos familiares que ya se han ido y la pandemia lamentablemente vino para quedarse y si fuera por eso, tendrían que estar todas las fronteras cerradas y no es así”, señaló Marcela Gallardo de Los Antiguos.

Por su parte, Yesica Baeza, comentaba a un medio de comunicación Argentino.

“Estaría bueno que acá en Los Antiguos, hubieran estos permisos especiales, si se nos enferma un familiar poder ir y estar con ellos, cuidarlos o algún trámite que hay que hacer sí o sí. Mi padre falleció hace un año, no pude ir a despedirlo, igual habían algunos permisos especial, yo no tuve la suerte de obtener ese permiso para ir a cuidar a mi padre, tengo a mi madre también allá. Así es que, esperamos tener la posibilidad de viajar en casos especiales”.

Ana Bahamonde, quien tiene familiares en la comuna de Coyhaique, señaló que espera se abran las fronteras para ir a visitarlos. “Tengo a mi mamá en Valle Simpson, Coyhaique, ella vive solita, está cayendo en un tipo de depresión porque somos muy unidas, tengo también un hijo de 22 años y no lo veo hace aproximadamente 3 años. Entonces, nosotros no queremos ir por gusto o por ir de compras, es más bien un tema humanitario. Gente que tiene plata puede hacer lo que quiera… vemos que están ingresando cruceros, llegan aviones, van y vienen, no se explica lo que está pasando”.

Debido a esta necesidad de que las familias se reencuentren es que están convocando a esta manifestación en el paso fronterizo de Los Antiguos y Chile Chico. Aseguran que hay personas de Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno y los Antiguos, que esperan pronto ver a sus seres queridos, algunos estarían enfermos y otros, en el caso de los adultos mayores a la espera de que alguien los vaya a visitar y atender algunas situaciones de salud o tramites.

Para este lunes 22 de noviembre a las 17 horas, es que tanto chilenos como argentinos están llamando a manifestarse en el paso fronterizo Jeinimeni. A la espera también, de algún cambio que pueda anunciar la autoridad sanitaria en torno a la actual condición de las fronteras.