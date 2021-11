“Los fantasmas” se autodenominaban los detenidos, quienes tras los robos en la ciudad puerto, comercializaban las especies sustraídas en la capital regional.

Puerto Aysén.- Tras una investigación entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público por distintos hechos delictuales que afectaron a comerciantes de la ciudad de Puerto Aysén entre los meses de septiembre y octubre del presente año, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, en coordinación con integrantes de la Prefectura Provincial Aysén, lograron la detención de dos sujetos de 25 y 26 años imputados por los delitos de robo con violencia y robo en lugar no habitado.

Los hechos delictuales afectaron a los locales comerciales Casa Piedra, Triple 7 y Comercial Aysén en pleno centro de la ciudad, con un alto nivel de violencia y montos sustraídos. Los sujetos se concertaban para la comisión de estos delitos, utilizando armas de fantasía y elementos contundentes, abordaban a sus víctimas para sustraer el dinero recaudado del día o sustraer especies que eran comercializadas en la ciudad de Coyhaique.

Al respecto, el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, prefecto Héctor Moya, señaló que “los detectives de la unidad especializada en robos de la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, lograron identificar una cadena de situaciones relacionadas con robos en lugar no habitado y robos con violencia, que permitió vincular que estos hechos estaban siendo cometidos por una banda delictual que operaba entre Coyhaique y Aysén”.

Se trata de una banda criminal autodenominada “Los fantasmas”, compuesta por sujetos de Coyhaique y Puerto Aysén que actuaban con extrema violencia. Al respecto, el prefecto Moya agregó que “en su actuar, eran principalmente violentos, personas con conductas atípicas de lo que uno ve acá en la región, causando mayor impacto y sensación de inseguridad entre la población”.

Gracias al trabajo de análisis e investigación criminal que permitió posicionar a los involucrados en al menos tres delitos de robo mediante distintos medios de prueba, durante la madrugada del lunes 22 de noviembre, “se pudo concretar la detención de dos de los integrantes de esta banda (…) dos personas chilenas, de 25 y 26 años, que tenían domicilio en la región”, uno de ellos con antecedentes policiales por otros delitos de robo, puntualizó el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, añadiendo que “pudimos establecer, al momento de la detención, que estos sujetos tenían en su poder drogas de síntesis y clorhidrato de cocaína”.

En ese sentido, desde la PDI indicaron que durante el procedimiento policial se incautó un arma de fantasía, $56.000 pesos de dinero en efectivo, 279 gramos de clorhidrato de cocaína, 25,14 gramos de droga sintética, conocida como tusi o cocaína rosa, y 4.7 gramos de cannabis sativa, antecedentes que permitieron formalizar a los sujetos por el delito de tráfico de drogas. Esto equivale a 1.155 dosis de droga sacadas de circulación, avaluadas en más de seis millones de pesos.

Sobre el trabajo investigativo centrado en focos delictuales, el fiscal Luis González del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén subrayó que con la Brigada de Robos Coyhaique de la Policía de Investigaciones se logró “vincular a integrantes de una banda que tenía actuaciones en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén y, luego de desarrollar diversas diligencias investigativas, recopilación de antecedentes y análisis criminal, pedir las órdenes de detención para ponerlos a disposición del Juzgado de Garantía por delitos de robo con violencia y robo en lugar no habitado”.

El fiscal González explicó que, debido al nivel de inseguridad que se genera en la población con este tipo de bandas, “realizamos diversas diligencias con las víctimas en la localidad de Puerto Aysén hace casi un mes atrás y, en atención a ello, logramos tener este resultado que es el inicio de una investigación contra una banda delictual que se encuentra desarticulada”.

Luego del control de detención y formalización por parte del Ministerio Público, “las dos personas quedaron sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva. Además, fueron formalizadas por delitos conexos que se determinaron con la orden de detención, como el delito de tráfico de drogas, y en atención a ello la investigación quedó con un plazo de 60 días”, indicó el persecutor penal.

Finalmente, tanto desde la PDI como desde la Fiscalía realizaron un llamado a realizar las denuncias sobre este tipo de casos y entregar todos los antecedentes que permitan obtener estos resultados.