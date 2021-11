Desde la Seremi advierten que cerca del 44% de pacientes internados en el Hospital Regional Coyhaique, no cuenta con ninguna vacuna contra el COVID-19.

Coyhaique.- Pese a la puesta en marcha de horarios especiales y de extensión en centros de vacunación de la región, el número de personas que aún no recibe la dosis de refuerzo se presenta como uno de las mayores preocupaciones para los equipos de salud, debido al aumento de casos por COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas, donde incluso han aumentado las hospitalizaciones producto de esta enfermedad.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud (s), Gloría Beecher, quien hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a los centros de vacunación para recibir la dosis de refuerzo. “A la fecha, se estima que 26 mil 163 personas de la región de Aysén, por causas que desconocemos, no han acudido a los puntos de vacunación que se han habilitado en todos los puntos de la región, para recibir su dosis de refuerzo. Una situación que necesitamos revertir entre todos, porque no solo se trata de una persona, sino que de la salud pública de todas nuestras comunidades, ya que debemos cuidar a nuestros enfermos crónicos, nuestros adultos mayores y nuestros niños, porque el COVID-19 no se ha ido de la región de Aysén; al contrario, siempre estará a la espera de una oportunidad para generar brotes comunitarios que podrían provocar situaciones difíciles en nuestra red de salud”.

En el caso de adolescentes, de 12 a 17 años, se estima que el número de personas de este segmento que no cuentan con su dosis de refuerzo alcanza a mil 441 personas. Mientras que en el grupo de niños de entre 06 a 11 años, las cifras indicarían que alrededor de 5 mil 466 adolescentes aún no reciben esta vacuna.

Frente a este escenario, el Epidemiólogo Marco Acuña, junto con hacer un llamado a la población para que se acerque a recibir su dosis de refuerzo, fue enfático en señalar que – independiente de que existan personas con esquema completo- se requiere mejorar nuestro sistema inmunológico. “Hoy debemos ser responsables, y debemos actuar todos juntos para evitar la proliferación del COVID-19 en Aysén. La dosis de refuerzo es necesaria para mejoras nuestros sistema inmunológico, y así proteger a nuestras propias familias, es por eso que hacemos un llamado a la comunidad para que acuda a los centros de vacunación porque el COVID-19 no se ha ido de la región, prueba de ello son los más de veinte pacientes que están internados en el Hospital Regional, donde cerca del 44% de ellos no cuenta con ninguna vacuna”.

Finalmente, cabe señalar que el punto de vacunación del Gimnasio Municipal de calle Simón Bolivar Nº400, amplió su horario de atención de lunes a viernes, 09:30 a 19:30hrs. Mientras que los días sábado, atenderá de 09:30 a 13:30hrs. Conoce el calendario de vacunación regional en www.saludaysen.cl