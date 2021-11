Desde entregar material informativo hasta realizar actos públicos que buscan sensibilizar la violencia de género, fue parte de la jornada de este jueves en el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de violencia contra la mujer, donde la Delegada Presidencial Regional, Margarita Ossa Rojas, junto a las autoridades de Gobierno fueron partícipes de diversas acciones.

Aysén.- Las actividades –organizadas por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género– iniciaron desde muy temprano en las calles céntricas de Coyhaique, donde las autoridades informaron a los automovilistas y transeúntes sobre la relevancia de este tema.

“Como Gobierno sabemos la importancia que tiene esta conmemoración, donde hacemos un llamado a comprometernos como sociedad para erradicar estas conductas que están presentes, tal como el acoso callejero, la violencia física y psicológica en las relaciones de pareja, así como el silencio cómplice de aquellos testigos que no se atreven a denunciar este tipo de hechos”, recalcó Ossa.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar, manifestó la importancia de recordar esta fecha para la comunidad en general: “Quienes deben comprometerse e involucrarse en la lucha por termina con estas manifestaciones de desigualdad, que como Ministerio nos ocupan a diario en la tarea del cambio cultural que permita su eliminación”.

Sumado a esta actividad, el equipo de Gobierno se trasladó hasta Puerto Aysén para participar de una actividad en el Polideportivo y posteriormente desplegar junto al Delegado Provincial, Manuel Ortiz, la gigantografía con información de apoyo en casos de violencia en el frontis del edificio, reforzando además el trabajo de difusión por medio de un operativo desarrollado en la Plaza de Armas y las principales calles de dicha localidad junto a Carabineros. “Sumar acciones preventivas e informar y sensibilizar de manera directa a la comunidad es fundamental para que esta fecha no pase inadvertida, y hagamos un fuerte llamado a terminar con la violencia contra la mujer; hechos totalmente condenables e inaceptables”, aseveró el Delegada Provincial.

Campaña Nacional

Como cada 25 de noviembre y en la plaza de armas de Coyhaique, la representante de la cartera mujer acompañada de la Red de Asistencia a Víctimas (RAV) regional dieron a conocer la Campaña nacional preventiva bajo el lema “La Violencia de Género primero te saca de tu vida y luego, te la quita” cuyo propósito es sensibilizar a la población y fortalecer el trabajo preventivo que permita involucrar a la sociedad en su conjunto, comprometiéndolos a ser parte del cambio cultural que permita eliminar la violencia contra la mujer y favorecer una vida libre de violencias para todas y todos.

“Conmemorar el 25 de noviembre nos recuerda la importancia de trabajar día a día contra la violencia hacia la mujer, puesto que mientras exista una víctima de violencia, no descansaremos hasta eliminarla. La campaña que dimos a conocer esta tarde nos hace un llamado a todas y todos a estar alertas y atentos a esos pequeños detalles que nos pueda indicar que nuestra amiga, vecina o familiar pueda estar siendo agredida, de esa manera ser agentes activos tanto para darle apoyo como para denunciar. Y es así como además hago este llamado a las mujeres que están viviendo esta situación: Contáctennos, pidan apoyo a través de nuestros medios de orientación, y por favor, no olviden jamás que no están solas”

Cabe destacar que desde hace 22 años la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana.

Como cierre de la jornada, la Seremi encabezó un operativo en el sector de la plaza del Pionero. Las actividades se extenderán por otras localidades durante los próximos días, así como en las acciones que durante todo el año realiza de manera preventiva la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en la región de Aysén.

De acuerdo con la información penal disponible al 30 de Septiembre son 517 las denuncias por VIF en fiscalía regional. Es importante además señalar que el SernamEG ha atendido a un número cercano a las 600 mujeres durante el año en curso a través de los dos centros de la mujer disponibles en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén.