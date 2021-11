Carabineros de la Cuarta Comisaría (F) prestó el auxilio a los lesionados y descartó la presencia de alcohol en la conducción, tras lo cual instó a los padres a prestar la debida atención respecto a sus hijos, resaltando que afortunadamente no se registró una desgracia mayor.

Cochrane.- Cuatro menores lesionados –uno de ellos grave- dejó como resultado una colisión entre dos motocicletas, accidente registrado a pasos de la Plaza de Armas en la ciudad de Cochrane, lugar hasta donde llegó personal de Carabineros de la Cuarta Comisaría (F) brindando el auxilio y cooperación a los adolescentes, solicitando la concurrencia de una ambulancia al lugar.

El Subcomisario Administrativo de esta Unidad, Teniente Diego Lira Bensa indicó que el hecho se registró alrededor de las 02:00 horas del viernes, momento en que dos menores viajaban a bordo de cada motocicleta. “Al parecer andaban haciendo carreras y producto de la velocidad que llevaban, no habrían alcanzado a girar en una esquina lo que habría provocado la colisión. Se arrastraron varios metros y de los cuatro (ocupantes), uno terminó con lesiones graves siendo trasladado a Coyhaique sin riesgo vital”, expresó el Oficial, quien dijo que esta hipótesis del accidente está siendo investigada.

Asimismo indicó que otro menor resultó con lesiones menos graves y otros dos con lesiones leves.

“Tras tomar conocimiento del hecho, Carabineros concurrió al lugar, prestó el auxilio y tomó contacto con el hospital solicitando la ambulancia. Se descartó la ingesta de alcohol, se les hizo la alcoholemia- y ninguno arrojó signos de haber bebido”, destacó.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía local de esta ciudad, quedando uno de los conductores en espera de citación por este hecho, en tanto que Carabineros dio cuenta al Juzgado de Familia por vulneración de derecho al tratarse de menores de edad.

Finalmente el Teniente Diego Lira reiteró las recomendaciones a los padres con la finalidad de prestar la debida atención, toda vez que los adolescentes no cuentan con la edad legal para la conducción de este tipo de vehículos motorizados, evitando que participen de carreras en la vía pública, expresó el Oficial, quien resaltó que por fortuna no se registró una desgracia mayor tras el accidente.