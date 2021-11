La iniciativa nace del trabajo en conjunto realizado por distintos actores en pos del trabajo de los recursos marítimos de la región de Aysén.

Aysen.- “Hemos estado muy pendientes de las modificaciones que se están haciendo a la Ley de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos creemos que nuevamente van en desmedro de nuestra región. ¿Por qué? Porque una vez más no se consideran las particularidades de nuestra región y de nuestro litoral, no se comprende nuestro territorio como una zona que es diferente, que en nuestro litoral no tenemos otras oportunidades de desarrollo como si lo hay en otras regiones”, afirmó.

Un diagnóstico similar presentaron dirigentes de la pesca artesanal y por el cual ambos mundos han ingresado una serie de indicaciones y modificaciones a la Ley de Pesca que se discute por estos días en el Congreso.

Para Cristian Espinoza, Presidente del Sindicato Nº1 de Puerto Gala, el trabajo en conjunto al Gobierno Regional le ha resultado fundamental. “Estoy gratamente sorprendido en cuanto al funcionamiento de nuestra Gobernadora Regional que realmente tiene una visión de un desarrollo armónico de la localidad”, comentó.

Las modificaciones propuestas van en la vía de definir mejor el concepto regional de la nueva Ley, además de incluir representantes del Gobierno Regional en los Comités de Manejo, cuestión fundamental ya que las nuevas autoridades regionales son las representantes electas democráticamente por el territorio.

Para Daniel Caniullan Huentel,, Presidente de la comunidad Pu Wapi de Guaitecas y miembro del comité bentónico regional de Aysén. “Valoro el tiempo que se da la Gobernadora Regional de Aysén de poder apoyar y defender los intereses de la gente de nuestro territorio, por lo tanto, vamos a estar muy despierto con lo que se viene en la ley bentónica que se está discutiendo en el Congreso. Se dieron unos plazos muy muy acotados para presentar indicaciones. Esta Ley, así como está, es un traje a la medida para favorecer a la pesca ilegal y a las flotas que hoy día no tiene recursos pesqueros, por lo tanto, para nosotros es fundamental buscar y ver la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros de la región de Aysén”.

Otra de las propuestas enviadas desde la región de Aysén tiene que ver con que si el Plan de manejo abarca más de una región, tendrá que incluir al Comité Científico a representantes científicos de todas las regiones involucradas, siendo su decisión de carácter vinculante. Esto, buscando la sustentabilidad en la explotación del recurso que, hoy por hoy, no se cumplen con los parámetros de la actual Ley.

Finalmente para la Gobernadora Macías, el compromiso del Gobierno Regional será estar presente en las indicaciones que modifique una Ley que puede significar más amenazas para el sector en Aysén. “Reafirmamos el compromiso con el desarrollo de nuestra región. El desarrollo va a hacer el día en que todo este recurso económico que se mueve a través de la industria, reflote en bienestar, en calidad de vida para nuestra gente, sobre todo aquellos territorios más rezagados, como lo es nuestro sector litoral, puntualizó.