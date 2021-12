Conmoción ha causado en Chile y Argentina el fallecimiento de Santiago Foitzick Arias, persona que durante la jornada del pasado domingo intentó cruzar el rio Jeinimeni desde el sector de Los Antiguos a Chile Chico. Lamentablemente no logro su objetivo y falleció mientras realizaba esta acción, debido a que aún las fronteras se mantienen cerradas.

Chile Chico.- Velides Urrutia Catalán, tía de este malogrado hombre lamentó lo sucedido.

“Como familiar de Santiago, lamentando mucho lo ocurrido, sintiendo su ausencia y pensando que ya nunca más lo vamos a ver, solamente puedo decir y contar que, estamos muy afligidos como familia. Él tenía a su papá acá (en Chile Chico) de 81 años y durante toda la pandemia sin poder verlo, lo único que deseaba era poder ver a su padre y él también, porque don Honorindo Foitzick Catalán es mi primo. Yo lo acompaño dentro de lo que puedo y sus tres hijos viven en Argentina, en estos momentos quedaron sus dos hijas allá y sin poder venir al velorio de su hermano”.

Velides Urrutia, agrega que aquí el punto central de este cierre de fronteras y que muchas familias no se puedan visitar es la pandemia.

“No sé si hacer un llamado a las autoridades o a Dios en realidad, porque es la pandemia la que nos está separando, es la pandemia que se va ampliando, vamos sintiendo más penas, más faltas y más perdidas. Y esto ocurrió por la pandemia, este fue un arrebato que le dio a él por ver a su padre, abrazarlo y el rio se encargó de su vida. Así es que, si se pudiera hacer algo excepcional, igual le pido a las autoridades que lo tomen en cuenta, que lo estudien, que reevalúen todo lo humano que tiene esta situación, algo que nos lleva de repente a no ver más a nuestros seres queridos”, puntualizó.