Se trata de la adquisición de un angiógrafo, cuyos recursos fueron comprometidos por el Ministerio de Hacienda, gracias a gestiones conjuntas de los parlamentarios, quienes recalcaron que ahora es tarea del sector salud en Aysén acelerar la concreción del proyecto.

Aysén.- Los accidentes cerebro vasculares son una de las principales causas de muerte en la región de Aysén. De ahí la relevancia de las numerosas gestiones que realizaron los senadores Ximena Órdenes y David Sandoval, las que llegaron a buen puerto, luego de que se asegurara, por parte del Ministerio de Hacienda, el financiamiento para la adquisición de un angiógrafo, equipamiento esencial para la puesta en marcha de una unidad de Hemodinamia en el Hospital Regional de Coyhaique.

En ese contexto fue que en los últimos días, ambos parlamentarios se reunieron con el director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, el director del Hospital Regional, Jaime López, y profesionales del principal recinto hospitalario regional, con el objetivo de abordar este tema.

Y esto, considerando que Aysén es la única región de Chile que no cuenta con métodos diagnósticos y terapéuticos modernos para resolver las patologías aguda cardiovascular, aún cuando cuenta con especialistas radicados en la misma región.

Al respecto, la senadora Ximena Órdenes destacó las gestiones conjuntas, recordando que la región de Aysén tiene grandes desafíos en el área de salud. “Acudimos al ministerio de Hacienda y conseguimos el apoyo y compromiso del MINSAL para que se pueda comprar este equipamiento”, señaló.

Órdenes además reconoció el trabajo de los cardiólogos Patricio Julio y Marcelo Reynaud, resaltando también el trabajo que se realiza con los equipos técnicos de salud en la zona. “Finalmente logramos hacer un buen equipo para sacar adelante una necesidad que a nosotros nos parece importante”, indicó.

Por su parte, el senador David Sandoval, subrayó que esto permitirá “salvar vidas, eliminar y reducir secuelas a consecuencia de un accidente cerebro vascular”, precisando que el proyecto cuenta con la pertinencia técnica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, teniendo una inversión de aproximadamente 2,5 millones de dólares, recursos comprometidos por Hacienda. “Ahora lo que corresponde es que los equipos técnicos de la región, se aboquen a ponerle ruedas a este proyecto y llevarlo a cabo a la brevedad posible. Ya no es problema de recursos ni de voluntad técnica, y lo único que hay que hacer es ponerlo en ejecución”, subrayó.

“Cuando se trabaja en conjunto por los temas de la región, se obtienen estos resultados”, destacó.

Módulos críticos

En este contexto, actualmente se está impulsando el proyecto “Construcción de Módulos Críticos Hospital Regional Coyhaique”, el cual considera tres unidades: Esterilización, UCI Pediátrica y Hemodinamia.

Sin embargo, el proceso técnico y de eventual licitación de la iniciativa, podría tardar hasta 5 años en su materialización, por lo cual los parlamentarios decidieron acelerar las gestiones para avanzar en la adquisición de este angiógrafo, el cual es fundamental para la unidad de hemodinamia.

En ese sentido, el director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos señaló que este instrumento será de gran beneficio para la comunidad, agradeciendo las gestiones de ambos senadores, insistiendo además en la importancia del proyecto de módulos críticos. “Ahora nos queda trabajar en el proyecto, diferenciarlo del proyecto que habíamos estado trabajando y poder avanzar en cuanto a hacer los respectivos estudios y licitaciones, para contar con el angiógrafo y el equipo asociado lo antes posible”, puntualizó.

En la misma línea, el director del hospital regional de Coyhaique, Jaime López, señaló que este equipo clínico “va a entregar una oferta de prestaciones que mejora la equidad en la atención de salud de nuestros pacientes”, resaltando que éste permitirá intervenir en infartos al miocardio y la enfermedad coronaria aguda en general, la que no puede ser tratada por vía medicamentosa cuando ya han pasado demasiadas horas.

Y como la región no cuenta con este equipamiento, los pacientes deben ser trasladados, por ejemplo a los hospitales del Tórax o San Borja Arriarán, en Santiago, lo que resulta relevante considerando que las primeras horas de atención son claves. “Con una población altamente dispersa, tenemos que muchas veces sacar a nuestros pacientes a otras regiones, con tiempos de demora por lo que significan los rescate aeromédicos, que ponen en riesgo la estabilidad del paciente y la posibilidad de que se generen secuelas”, explicó López.

Finalmente, uno de los cardiólogos del hospital Regional, doctor Patricio Julio, dijo estar muy contento por la aprobación de los recursos, insistiendo en la relevancia del pabellón de hemodinamia: “Tanto en el mundo como en Chile, y principalmente en nuestra región de Aysén, las enfermedades cardiovasculares dan cuenta de la principal causa de mortalidad. Existen varios factores en nuestra región y uno de ellas es no contar con el pabellón de hemodinamia”, señaló.

Adquirir este pabellón para el próximo año, agregó Julio, resuelve un gran problema de salud y se hace un acto de justicia territorial. “Aquí esta ocurriendo un acto tremendamente importante, que es que tenemos a todos unidos para que esto salga adelante. Esto es una muy buena señal que estamos dando como región de cómo hacer buenas políticas públicas”, concluyó.