Varias serían las personas que están presentando problemas con sus artefactos eléctricos. Dirigente llama a presentar sus reclamos en las oficinas de la empresa.

Puerto Aysen.- Vecinos aseguran que existen sectores donde los cables no se encontrarían en buenas condiciones e incluso habría postes donde permanentemente se producirían chispas en el cableado.

Preocupación y molestia existe en la comunidad de Puerto Aysén, ya que, hace algunos días se estarían produciendo cortes intermitentes y bajas de voltaje en la energía eléctrica, que en la región distribuye y suministra la empresa Edelaysén.

“Ayer hubo varias bajas de voltaje, vamos a ver cuánta gente va a reclamar y yo hago el llamado a que hagan el reclamo, lleven los equipos que se quemaron a la empresa Edelaysén. A mí me pasó hace unos dos años atrás, se me quemó un equipo, un computador y gracias a Dios se respondió. Así es que, hacer ese llamado a los vecinos a que reclamen, denuncien”, mencionó el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz.

El dirigente, llama a la empresa a revisar que es lo que está sucediendo, ya que hoy en día son muchos los artefactos que si o si funcionan mediante la electricidad.

“Hoy en día hay mucha gente que tiene, por ejemplo, cocinas a pellet, que funcionan con electricidad y vamos a ver cuánto duran. Anoche también hice un reclamo por Twitter a la empresa Edelaysen, donde te manifiestan que los postes dependen del Municipio, pero sucede que el corte de luz fue justamente de la empresa, independiente que hoy sabemos que toda la postación viene a hacerse cargo el Municipio, pero aquí hay que hacer un trabajo en conjunto. O sea, si vemos que la empresa tuvo unos cortes dentro del día, entre alzas y bajas de voltaje, la empresa junto con el Municipio debería estar trabajando en conjunto”.

El presidente de la unión llamó a Edelaysén a informar también a través de los medios locales cuando suceden cortes intermitentes o bajas de voltaje, saber a qué corresponde, se va a seguir repitiendo o no, ya que, no toda la comunidad tiene redes sociales.

Además, vecinos de calle Sargento Aldea, próximos al Regimiento instalado en Puerto Aysén, reclaman que existe un poste de cemento que poseería cables con algunos problemas, los que al existir viento chocan y provocan gran cantidad de chispas, desconociendo si ello es peligroso o no.