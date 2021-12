La comunidad, el comercio, empresas y autoridades pueden cooperar acercándose hasta el lugar donde funciona la agrupación almuerzos solidarios, en calle Manuel Rodríguez, al lado del gimnasio Nalcayec o contactando a sus voluntarias y voluntarios.

Aysén.- La agrupación “Almuerzos Solidarios” de Puerto Aysén ha comenzado una campaña que busca reunir los productos necesarios, para brindar una Cena de Navidad a un total de 100 familias, tanto de Islas Huichas como de Puerto Aysén.

“Al igual que el año pasado partimos el 1 de diciembre recolectando insumos para la cena de navidad, ya que, este es un mes súper sensible para las familias, entonces, porque no poder ayudar a las familias que de verdad necesitan tener una cena de navidad, tal como lo hacemos todas las familias acá en la comuna. Así es que, hoy día lanzamos esta campaña y a quien se quiera sumar para ayudar con alguna donación o para compartir el mensaje, bienvenido sea”, manifestó la presidenta de la organización, Ximena Ruiz.

El año 2020 llegaron a las 70 cenas, esperan este 2021 lograr 100 cenas de navidad, agregó Ximena Ruiz.

“El año pasado juntamos 70 cenas y este año pretendemos llegar a las 100, esperamos que eso se concrete y sino con las que salgan, dar el mejor de los usos y llegar a todas las familias que tenemos en un listado. Por lo general la cena contiene pollo, una ensalada que puede ser tomate, lechuga o pepino, pan de pascua, bebida y un postre, esto último generalmente son frutas en conserva más una crema pequeña, se entrega directo a la familia. Hay vecinos a quienes les entregamos la cena lista, pero la idea es apoyar a las personas que no tienen y la verdad que hay gente que necesita, sobre todo en la navidad”.

El llamado a colaborar, ya sean particulares, el comercio, las empresas, autoridades, la campaña de recolección de los productos será hasta el 20 de diciembre, con el fin de llegar a la meta de las 100 cenas navideñas. Quien desee cooperar lo puede hacer acercándose hasta el lugar donde funcionan los almuerzos solidarios, al lado del gimnasio Nalcayec, segundo piso, por calle Manuel Rodríguez en Puerto Aysén, contactando a la agrupación a través de redes sociales o comunicándose con sus voluntarios y voluntarias.