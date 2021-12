En la ocasión, el SEREMI del MOP también anunció la publicación de la licitación para construir las Obras Básicas en la Ruta 7 Norte, sector Cuesta Queulat/Las Peras en una extensión de 5,5 km, las que contarán con un presupuesto oficial del gobierno del presidente Sebastián Piñera a través del MOP de $12 mil millones.

Aysen.- Hasta Puyuhuapi viajaron recientemente la Delegada Presidencial Regional Margarita Ossa Rojas, el Gobernador Regional (S) Óscar del Solar, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz y el Director Regional de Vialidad MOP Jaime Alarcón para inaugurar junto a la comunidad, al Alcalde de la comuna de Cisnes Francisco Roncagliolo, el Senador David Sandoval y Concejales de la comuna la pavimentación de 14 kilómetros de la Ruta 7 Norte, entre el puente El Pangue y la Localidad de Puyuhuapi.

Esta pavimentación consideró una inversión del Gobierno Regional de Aysén de $9.648 millones y contempló la construcción de obras de saneamiento y drenaje; de seguridad vial con la instalación de señales verticales, demarcación del pavimento y colocación de barreras mixtas de metal-madera y defensas metálicas; obras fluviales de protección de riberas mediante la construcción de enrocados de protección en el puente El Muelle, Arroyo Santanas y Ciruelillo; y entregar estabilidad en los taludes con la instalación de mallas pasivas, entre otros, así lo comentó en diálogo abierto con todos los asistentes, la Delegada Presidencial Regional Margarita Ossa, quién destacó la importancia de esta pavimentación, “estamos muy contentos porque estamos inaugurando estos 14 km de pavimentación lo que es una preciosa noticia porque la verdad es que todos los aquí presentes quienes hoy nos acompañan hemos compartido un mismo discurso que es el discurso de un trabajo colaborativo que es muy importante y que se enmarca dentro del convenio de programación que tiene el Gobierno Regional con el Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo en estos cuatro años de gobierno hemos cumplido un compromiso que era justamente avanzar en la conectividad y la pavimentación de nuestra región en aras de la modernidad, en aras de poder dar la dignidad que corresponde a nuestra población de lo que significa tener una buena conectividad, así que la verdad es que lo que prima en esta inauguración es la felicidad, estar muy contentos porque este efectivamente, es un avance”.

Por su parte, el Gobernador Regional (S) Óscar del Solar destacó “esta es una obra que es financiada por el Gobierno Regional, pero no tan sólo como Gobierno Regional, sino también es trabajo de los Consejeros Regionales quienes levantan su mano y aprueban con su voto este tipo de financiamiento, y cómo no hacerlo si la Ruta 7 es la columna vertebral de nuestra región y es el camino que en realidad abre hartas expectativas para el desarrollo turístico, el desarrollo productivo, comercial, social y humano de los distintos habitantes de la región”.

Luego de hacer un recorrido por las obras acompañado por los vecinos, el SEREMI del MOP hizo un balance en materia de pavimentación tanto en la comuna como en la región de Aysén, anunciando además importantes obras a realizar. Al respecto señaló “estamos muy contentos por la inauguración de estos 14 kilómetros de pavimentación que unen a Puyuhuapi con La Junta, después de muchos años de espera hoy día los vecinos ven concretado un hermoso sueño, y ese sueño es parte de un proyecto mucho mayor que nosotros hemos realizado conjuntamente con el Gobierno Regional de Aysén mediante un Convenio de Programación en donde hemos incorporado 100 kilómetros de pavimentación. Como Ministerio de Obras Públicas estamos viviendo minutos que son de mucha alegría, porque estamos entregando el fruto del esfuerzo y trabajo que hemos realizado por mucho tiempo y estamos contentos porque, además de haber terminado este tramo de pavimento, también en la comuna de Cisnes tenemos dos obras más de pavimentación de la Ruta 7 Norte que actualmente se están ejecutando en toda la zona del Queulat, y en la Ruta 7 Sur estamos trabajando en Cochrane con 5 kilómetros de pavimento, en Puerto Río Tranquilo con 14 km más de pavimentación y estamos próximos a entregar terreno en el sector de Cerro Castillo con más obras de pavimentación, lo que ha sido un sello de nuestra gestión y en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy también estamos muy contentos porque adicionalmente, hemos podido licitar nuevamente las obras básicas del sector Cuesta Queulat/cuesta Las Peras en una extensión de 5,5 km y con una inversión presupuestada de $12 mil millones, así que ha sido un esfuerzo presupuestario y humano enorme, pero bien vale la pena porque nuestra Carretera Austral es la que nos permite conectarnos de norte a sur en la región de Aysén y también posibilita el tan ansiado desarrollo económico, productivo, social que buscamos quienes vivimos en ella”.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo destacó que estas obras son muy relevantes y que se han podido concretar gracias a la unión de muchas voluntades. “Ha sido muy significativo lo que hemos logrado, que entre todos al final del día hemos colaborado para que esto salga y las voluntades de todos hicieron que este proyecto se hiciera rápido en una época muy difícil, sobre todo en pandemia y que también le abriera las puertas a otros proyectos que también fueran igual de rápido y fáciles sobre todo en su adjudicación, así que contento de que en estos cuatro años hemos logrado lo que nuestra comuna ha querido y eso ha sido gracias al aporte de cada uno de ustedes”

Al ser consultada Paola Rodríguez, presidenta de la Junta de Vecinos de Puyuhuapi respecto a estos trabajos ya terminados, la dirigente señaló “este proceso es de plena felicidad, son sueños que se van cumpliendo y completando en el tiempo. Pensar en el año 83 cuando esto sólo era una vía de penetración y nos demorábamos hasta 12 horas para llegar a Coyhaique y hoy día nos demoramos 3 a 3.5 horas, son sueños que se van cumpliendo y estas cosas nos van alegrando. Algo que nos ocurrió en estos dos años de pandemia -que fueron bien especiales- es que en nuestra comuna hubo un trabajo importante, hubo un trabajo minucioso y que dio sus frutos. Aquí había una preocupación, sabíamos que no íbamos a estar bien en el tema del turismo, sabíamos que se nos venía complicado el cierre de la región, más la paralización y afortunadamente aprendimos a trabajar con la empresa y pudimos vencer este miedo a este Covid y generar toda una cadena productiva dentro de nuestra localidad y dentro de la comuna, porque no sólo los vecinos de Puyuhuapi se vieron beneficiados con estos trabajos, sino también cuántas familias no dejaron de recibir su sueldo, cuánta gente tuvo la oportunidad de mejorar sus emprendimientos gracias a estas obras. Esto es mucho más que el pavimento en sí, es mucho más potente y marca más a las comunidades este tipo de trabajos. Simplemente agradecer y decirles que de verdad este ha sido un tremendo avance, nos va a quedar muy poquito, pero los vecinos están muy felices y lo agradecen muchísimo, es verdad, es real”.