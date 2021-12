Minimarket el Galpón ubicado en la población Pedro Aguirre Cerda fue el recinto afectado, desde donde se llevaron cerca de 8 millones de pesos entre moneda nacional y extranjera.

Puerto Aysen.- Los hermanos Vidal Avila, propietarios de Minimarket “el Galpón” nuevamente son afectados por un millonario robo, que afectó a su local comercial instalado en calle Gustavo Rubio de la población Pedro Aguirre Cerda. Gustavo Vidal, es uno de los dueños, quien permanentemente viaja a la capital del país para abastecer de fruta y verdura fresca a su local y mientras iba llegando a Puerto Aysén, se enteró que la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron a robar.

“Vengo llegando de Santiago y mis hermanos me tenía la sorpresa de que ingresaron a robar esta madrugada, así es que un mal sabor. Se robaron la caja fuerte con algo de plata y que lo más había eran papeles importantes que teníamos… pero ya se perdió”, hablaba molesto Gustavo Vidal.

Gustavo evidenció su molestia con lo sucedido, ya que, lamentablemente en Puerto Aysén han ocurrido varios hechos no han logrado ser esclarecidos. Además, envió un claro mensaje a los delincuentes que ingresaron a su local.

“Si tenemos cámaras, algo se ve, no muy bien, pero Carabineros también hizo lo suyo, agradecerles, pero todo el mundo sabe que esto va a quedar en la nada. Aysén ya no es lo mismo y yo quiero aprovechar la instancia de decirle a estos señores que vinieron a visitar mi local, que la plata se las regalo, pero es mejor que se entreguen a Carabineros, antes que yo me lo encuentre, porque yo voy a averiguar bien quienes son y van a tener problemas”.

La investigación del caso y según lo dispuso el Ministerio Publico, quedó en manos de la Sección Criminalística de Carabineros de Coyhaique, a cargo del Capitán, Carlos Castillo Vega, quien detalló que ya están desarrollando las diligencias tendientes a dar con el paradero de los autores del hecho. “Fuimos requeridos por el Ministerio Publico para investigar un hecho de un robo en un lugar no habitado, que afecta a un local comercial acá en la comuna de Aysén. Estamos realizando todas las diligencias necesarias, científico técnicas para lograr la detención de los autores”.

Respecto a los montos que se habrían sustraído desde el local comercial, el Capitán Castillo, informó que, “según las víctimas, son alrededor de 8 millones entre dinero nacional y extranjero. La SIP está desarrollando diligencias investigativo policiales, para poder llegar a los autores del hecho. Hay una zona, donde se produce la sustracción de una caja, así es que, a lo que se dedicó el laboratorio es a poder levantar evidencias que nos puedan llevar a la detención de los sujetos”, puntualizó.