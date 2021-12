Hasta Puerto Montt arribará una delegación -compuesta por tres alumnas, cuatro alumnos y dos funcionarios-, de la escuela Poetisa Gabriela Mistral de Puerto Aysén, quienes formarán parte de la Copa Milo, en su última fecha previo a la gran final en enero de 2022.

Puerto Aysen.- Desde el 11 al 13 de diciembre los estudiantes del recinto educativo darán cuenta de sus dotes deportivos en la disciplina baby futbol mixto, donde se medirán con representantes de otros establecimientos educacionales del país, en este evento deportivo de carácter nacional, donde por vez primera una escuela municipalizada de la región podrá participar.

Para relevar dicho hito, este jueves último la delegación deportiva fue visitada por el alcalde de la comuna, Julio Uribe y la directora DEM, Tamara Villegas, quienes fueron recibidos por el director de la escuela, Marcelo Marchant junto a seis de los siete niños y sus apoderados. Fue allí que se conversó tendidamente sobre las ansias y expectativas de los estudiantes respecto a este campeonato, así como el viaje propiamente tal, y el trabajo previo que ha significado poder ser parte de esta tradicional competición -para niños y niñas entre 9 y 12 años-, donde quienes resulten vencedores podrán, además, participar del “Milo Soccer Camp 2022”.

“Esperamos tener un buen resultado dentro del campeonato. Poder estar dentro de los primeros tres lugares ya que quienes queden en estos puestos viajan a Santiago con todos los gastos pagados a disputar allí la copa Milo. Tenemos tres o cuatro alumnos que nunca han viajado, así que para ellos va a ser una experiencia inolvidable, donde van a poder conocer Puerto Montt, compartir con otros niños de su edad, incluso, muchos por primera vez van a subir a un avión. Están muy nerviosos algunos, pero con todas las ansias y ganar de llegar allá”, manifestó la funcionaria de la escuela Rosa Ruiz, quien acompañará a los niños junto a su colega, Gabriela Oyarzún.

“Estamos muy contentos por esta iniciativa que fue promovida por los funcionarios del establecimiento para llevar a los niños a jugar a otras ciudades. Una copa bien importante a nivel nacional, es la última fecha que determina los ganadores para el gran campeonato de enero, así que confiamos en que a nuestros niños y niñas les va a ir excelente”, señaló el director de Gabriela Mistral, Marcelo Marchant, quien relevó además que el certamen sea de carácter mixto, “porque en esta escuela siempre hemos promovido la igualdad de género e intentamos que todo sea lo más equiparado posible. Confiamos en que les irá espectacular, porque además siempre hemos trabajado las altas expectativas con nuestros estudiantes. Uno de nuestros sellos como comunidad educativa es el deporte. Por eso nos llena de orgullo porque poco a poco vamos viendo los efectos de trabajar tan intensamente en nuestros sellos y que sí tienen resultados”.

Por su parte, el edil comunal, Julio Uribe destacó el trabajo de toda la comandad educativa en pos de los alumnos y alumnas del establecimiento. “Qué satisfacción más grande cuando se les da la posibilidad a nuestros niños, a nuestros hijos de poder participar de estos eventos. Ellos van a representar a nuestra escuela Gabriela Mistral, a nuestra ciudad, a nuestra comuna, a nuestra región. Por lo tanto, van a entregar todo para que esto puedan salir de la mejor forma. Así que esperar que vengan con un buen resultado, y sino también ellos ya son ganadores al participar de esta instancia”.

“Como DEM, no podemos más que felicitar a todos quienes hicieron esto posible. La perseverancia de los profesores, asistentes de la educación; el talento y compromiso de los niños; la confianza en sus alumnos por parte del director. Es un esfuerzo totalmente mancomunado”, indicó la directora de la Educación Municipal en Aysén, Tamara Villegas.

Reacciones

Felices se mostraron los alumnos y alumnas junto a sus padres y apoderados respecto a esta oportunidad que les permitirá vivir nuevas experiencias, compartir con sus pares y, por supuesto, ser parte de este reconocido campeonato, con la posibilidad cierta de obtener grandes resultados.

Así lo dio a conocer Iván Padilla, padre de estudiante de 5to A del mismo nombre. “Contento por mi hijo. Tienen que disfrutar la instancia y ojalá sean los campeones. Pero lo más importante, lo que uno más quiere es que atesoren esta experiencia”.

Karina Nitor, mamá de Francisca Miranda, en tanto, dio cuenta del orgullo que hoy la embarga, “especialmente porque hoy sabemos que todas las niñas tienen la oportunidad hoy de ser jugadoras y salir de la región. Para que las niñas que vean jugar a mi hija tengan la experiencia de saber que ellas igual van a poder, todas podemos”, dijo.

“Estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo. Es segunda vez que represento a la escuela. La primera vez fue hace un año y la emoción me gana. Les diría a mis compañeros que nunca pierdan la esperanza que haciendo lo que les gusta podrán salir a otras cuidades u otros países, porque eso yo pensaba y lo logré”, explicó muy determinado Ian Ainol, de quinto A, frente a este viaje y su participación.

Quien también tuvo palabras fue Jonathan Andrade, de séptimo A. “Feliz de viajar a Puerto Montt a jugar por algo importante. Y que hartas personas nos vean jugando con mis compañeros. Gracias al colegio estamos teniendo oportunidades que no muchos habían tenido, así que estoy muy agradecido”. A lo que Iván Padilla, de quinto año A añadió que “va a ser bonito porque es la primera vea que viajo, así que estoy seguro que será una linda experiencia para mí”.

Completan la delegación los estudiantes Martín Aguilar, Annia Smoje y Emileth Álvarez. Todos ellos serán claves en esta iniciativa, que pretende fomentar en niños los valores que se aprenden a través del deporte y que, tras iniciar durante los últimos días de septiembre de 2021 y recorrer distintos puntos del país como sede, se extenderá hasta 16 de enero de 2022 con una última fecha en Puerto Montt. Escenario en que los estudiantes de la escuela Gabriela Mistral pretenden ser los vencedores, retornando a su escuela con la anhelada Copa Milo.