Durante las últimas semanas se han registrado una serie de cortes no programados e interrupciones intermitentes que han generado la preocupación y molestia de la ciudadanía en Puerto Aysén, reclaman la escasa información de la empresa Edelaysen a través de los medios tradicionales a nivel local y no solamente por redes sociales.

Aysén.- Esta situación ha afectado a la comunidad en distintos sectores y también a los comerciantes, que finalmente deja a todos en total indefensión, manifestó el conocido comerciante, Eduardo Laibe.

“La verdad es que esto no es una novedad, ni aquí ni en ninguna parte de Chile, que se resumen en la total indefensión que estamos los habitantes de Aysén y los habitantes de Chile con respecto a los abusos de las empresas eléctricas, sanitarias, de teléfono, de todo tipo, porque este es un cuento de nunca acabar. Y resulta que por cada cosa que ocurre nosotros no podemos levantar una demanda colectiva en contra de Edelaysen o de las empresas, aquí lo que debiera ocurrir es que, inmediatamente sucedido estos eventos, debieran reunirse los organismos que les corresponde fiscalizar a las empresas que son esenciales de este tipo, deberían actuar en representación de nosotros”.

Eduardo Laibe insiste en que deben existir autoridades que se preocupen de resguardas los derechos y necesidades de la gente, cuando algo falla, ellos debieran ser los primeros en hacer gestiones en bien de la comunidad. “Cuando ocurren estos cortes, inmediatamente nuestro representante que es el Delegado Presidencial Provincial, debería estar actuando más allá de que se compense, que no se produzcan este tipo de eventos, porque ellos son los defensores de todos nosotros”.

Rodrigo Lefever, es propietario de una panadería y también dio cuenta su preocupación por los reiterados cortes de energía que están sucediendo en Aysén.

“Me ha afectado en la producción del pan, se atrasado todo, porque nosotros trabajamos con fermentación del pan y si no tenemos electricidad no podemos echar a andar los hornos porque todos son eléctricos. Lo otro es que, pierdo la cadena de frio de las cecinas, de los helados y son perdidas que una va a asumiendo. Esta constantemente cortándose la luz, todas las semanas, por eso sería bueno, mas mantención a los cables y todo el sistema”.

Los comerciantes aseguran que de los cortes intermitentes o cortes no programados, no llega ninguna información formal, a través de las boletas o algún informativo de que lo ha sucedido.