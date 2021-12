Fueron muchos años de ripio y barro, las mujeres “muy contentas, podemos lucir nuestros calzados con más taquitos, antes era casi imposible, ahora, tenemos veredas dignas”, destacó la presidenta de la junta de vecinos de Puyuhuapi, Paola Rodríguez.

Puyuhuapi.- El Seremi de Vivienda y Urbanismo Diego Silva, el Alcalde de la comuna de Cisnes Francisco Roncagliolo, los Concejales Larry Letcher, Cristian Jaramilllo y Almendra Silva, la presidenta de la junta de vecinos de Puyuhuapi Paola Rodríguez, vecinos y vecinas dieron por inauguradas el 90% de las calles de esta localidad que fueron adocretadas.

Esto se logró mediante un proyecto presentado por la Municipalidad al MINVU, iniciativa trabajada en conjunto y que permitió invertir casi 1.500 millones de pesos. Pero más allá del monto, este es un cambio radical para la ciudadanía y se suma a una serie de proyectos en las distintas localidades.

“En lo personal estoy muy contento, el otro día estuvimos aquí en la inauguración del pavimento en la ruta 7, hoy estamos aquí en la pavimentación de Puyuhuapi. La alegría, es porque hemos unido voluntades, hemos podido trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los equipos técnicos, con todas las autoridades correspondientes y logramos pavimentar el 90% de lo que es Puyuhuapi. Esto no deja la vara bastante alta y con las ganas de seguir trabajando, tenemos ahora el desafío de la población Puyuhuapi Joven, que ya estamos avanzando y trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Terminamos lo que es Raúl Marín Balmaceda, ahora se están haciendo pavimentos en Puerto Cisnes, tenemos otros pavimentos más que vienen para aprobación prontamente, estamos con la plaza y la costanera de Puyuhuapi, con un sin número actividades y de proyectos que obviamente van de la mano con la necesidad de desarrollo que tiene nuestra comuna de Cisnes”, manifestó el Alcalde Francisco Roncagliolo.

Por su parte, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén, Diego Silva, indicó que estas obras son, sin lugar a dudas, “una gran recuperación social”.

“Estamos trabajando fuertemente no solo en materias de vivienda sino que también en lo que es ciudad, localidad y a eso me refiero con el gran paso que estamos dando acá. Una deuda que estaba hace ya bastantes años con los vecinos, esto no viene de hoy día, lo decía el Alcalde, aquí son años de espera, años donde en el verano era el polvo y en invierno el barro. Así es que, estamos muy contentos por esta gran inversión, son casi 1.500 millones de pesos, pero más allá de la inversión, el plan de recuperación económica que estamos levantando como Gobierno, aquí hay una fuerte recuperación social, porque la inversión se traduce en mejor calidad de vida con estas pavimentaciones”.

La presidenta de la junta de vecinos de Puyuhuapi, Paola Rodríguez, valoró la iniciativa generada entre la Municipalidad de Cisnes y el MINVU, que permite entre otras cosas contar con veredas dignas para la comunidad y quienes visitan esta turística localidad.

“Tienen un plus diferente, tienen sus veredas con un tema de inclusión para nuestros adultos mayores, para nuestra gente que también sufre de discapacidad, lo que hace una mirada mucho más abierta a Puyuhuapi, al mundo, para recibir a nuestros turistas. De verdad que nos sentimos muy satisfechos, porque esto no es fácil y hoy nos sentimos muy contentos por este gran trabajo que realizaron en conjunto nuestras autoridades. Satisfechos, contentos, agradecidos infinitamente de todo lo que se ha hecho y felicitar a las mujeres, nos sentimos contentas porque podemos lucir nuestro calzado con más taquito, antes era casi imposible con el tema del ripio, con las piedras, los hoyos y ahora tenemos veredas dignas, entonces, esto genera un bienestar, calidad de vida”.

El proyecto denominado “pavimentación calzada de adrocretos diversas calles, Puerto Puyuhuapi”, consideró una inversión de $1.459.152.784