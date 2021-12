A partir de este 16 de diciembre operará un nuevo servicio aéreo Coyhaique – Chile Chico con dos vuelos diarios y una tarifa de 7 mil pesos.

Coyhaique.- Con el fin de facilitar nuevas alternativas de conectividad hacia la comuna de Chile Chico la Delegada Presidencial Regional Margarita Ossa y el SeremiTT Fabián Rojas anunciaron el inicio de un nuevo servicio de transporte subvencionado hacia la ciudad del sol. En esta ocasión se trata de conectividad aérea a cargo de la empresa AEROCORD, el cual operará con dos viajes diarios y una tarifa de 7 mil pesos.

Los vuelos se activarán este jueves 16 hasta el 31 de diciembre, exceptuando el día de Navidad, y se priorizará el traslado de los residentes.

Al respecto la delegada aseguró que “hemos estado trabajando de forma imparable para ir mejorando la conectividad de Chile Chico, a raíz del problema que hemos tenido con las barcazas. Con este nuevo subsidio se va a complementar todos los traslados desde Chile Chico a la capital regional. Este ha sido un trabajo importante que hemos realizado dentro de la Mesa Técnica para poder así mejorar la conectividad; en el caso de Transportes es un subsidio que se prolonga hasta fin de año y es una buena noticia para nuestros vecinos y así puedan trasladarse de una forma más fácil”.

Desde Transportes, Fabián Rojas agregó que “lo importante de este nuevo servicio es que no tiene restricciones, no es como el subsidio a la demanda que establece requisitos, y que va a seguir funcionando. Con este nuevo servicio la persona podrá ir directamente a las oficinas de AEROCORD y comprar su pasaje”. El seremi además enfatizó en que se está haciendo el seguimiento a las reparaciones en barcaza La Tehuelche.

“Entendiendo que se están haciendo los trabajos en la barcaza La Tehuelche y esperamos a fines de este mes sacarla nuevamente en funcionamiento, ante cualquier imprevisto se consideró una prórroga por 15 días adicionales. Sabemos que esta no es la solución principal y que la conectividad lacustre es la primordial, sin embargo esto va a permitir que los habitantes de Chile Chico puedan llegar a Coyhaique o de aquí hacia la ciudad del sol en forma rápida y segura” concluyó Rojas.