Frente a esta emergencia, se solicita a la comunidad no acercarse al lugar del siniestro con el objeto de evitar afecciones a la salud producto de la emanación de gases tóxicos.

Puerto Aysen.- Frente al incendio que afecta a una planta de limpieza y reparación de redes acuícolas en Puerto Aysén, un equipo técnico de la Seremi de Salud se trasladó hasta el lugar para evaluar la situación sanitaria y medio ambiental generada por esta emergencia, determinándose que el mayor riesgo para la población es la combustión de plástico que genera gases de efectos tóxicos no agudos; razón por la cual, se cerró el acceso al lugar, solicitando además la colaboración de la comunidad en recomendaciones básicas como no acudir al lugar del siniestro, además de mantener cerradas puertas y ventanas mientras se controla esta situación.

En este contexto, la Seremi de Salud (s), Gloria Beecher, se refirió a las condiciones sanitarias de este incendio y a las medidas de colaboración por parte de la comunidad. “Junto con lamentar este siniestro, el cual alertó no solo a los vecinos de Puerto Aysén, si no que a todos los equipos de emergencia local, queremos reiterar que en base a la evaluación de profesionales técnicos de la Seremi de Salud, se determinó que actualmente la prioridad es la vigilancia de la columna de humo que emergen de este siniestro, que principalmente por las favorables condiciones climáticas se han dispersado sin afectar mayormente a la población aledaña. Es por eso que solicitamos a la población que colabore con las instrucciones que entregan los equipos de emergencia, como no acudir al sitio del siniestro. De igual modo, quienes vivan en puntos aledaños al incendio, deben permanecer dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas para así evitar contacto con el humo de este siniestro, y en caso de presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, náuseas o malestar en general, acudir al centro de salud más cercano para una evaluación médica”.

Finalmente, cabe señalar que la calidad del aire de material particulado respirable de la ciudad es vigilada en tiempo real por la Estación de Monitoreo del Ministerio del Medioambiente, sin constatar señales de alarma por los resultados registrados. Se hace un especial llamado a adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y menores de edad a extremar medidas preventivas frente a esta situación.

Cabe señalar que según lo informado por el Director de ONEMI, el incendio ha disminuido su intensidad producto del uso para la extinción del fuego de un helicóptero de CONAF.