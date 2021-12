La mañana de este lunes, en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, se desarrolló la audiencia que buscaba responsabilizar a 5 vecinos, vecinas y dirigentes de Puerto Chacabuco por la ley anti – barricadas, quienes al inicio de la pandemia, exigían mayores y mejores medidas para evitar que el coronavirus se propague a la población.

Puerto Aysen.- Es ahí cuando deciden manifestarse al ingreso de Chacabuco, siendo acusados por Carabineros de infringir la ley, finalmente y tras varias audiencias fallidas, las 5 personas imputadas por los supuestos hechos, fueron absueltas. “Esta fue una persecución política”, aseguró Camila Salas.

“El día de hoy seguimos con la esperanza intacta con la justicia como bandera, ya hoy ha ganado el pueblo perdió la ley Calisto. Esta fue una persecución política que se hizo a la comunidad, a los dirigentes de Puerto Chacabuco, a mí como vocera de todo el movimiento. Nosotros luchamos constantemente por mejoras sanitarias para toda nuestra comunidad, no solamente para Puerto Chacabuco, incluso para la región completa, en momentos críticos donde había una gran incertidumbre sobre lo que estaba pasando. Pero nosotros como siempre, con el sentido común, con los pies bien puestos sobre esta tierra y sobre todo el cariño que tenemos al territorio y a nuestra gente, es que, pedimos mejoras sanitarias y que no se pase a llevar nunca más a las personas de estas localidades tan aisladas, tan rurales y mucho menos por el empresariado y figuras políticas que no tienen ningún sentido común ni tampoco cariño por su gente y por su tierra”.

La entonces vocera del movimiento de Puerto Chacabuco, agregó que, “el día de hoy se hizo justicia para todos mis vecinos y todos quienes estábamos condenados por la ley anti – barricadas, impulsada por el Diputado Miguel Calisto, para que no lo olviden y que él tampoco olvide que en este lugar del planeta hay seres consientes, consecuentes y que no nos vamos a dejar pasar a llevar nunca más. Esto que quede de precedente para todos, no tengan miedo de luchar, exigir sus derechos y también cumplir nuestros deberes. Recordar que el 4 de abril del año 2020 accedimos a manifestarnos en la calle, frente a un incumplimiento de la Seremi de Salud, la cual tiene que ver con una resolución que decía que los salmoneros principalmente, tenían que entrar vía marítima y cumplir con ciertas condiciones para asegurar la seguridad de toda la ciudadanía y principalmente de quienes trabajan relacionados al mundo salmonero. Entonces, se derogó esa resolución y finalmente generando el descontento de toda la población, principalmente del puerto principal de esta región, el cual estaba más expuesto al peligro sanitario, como bien todos fuimos testigos el año pasado y nuestra región no estaba preparada para el escenario mundial al cual nos estábamos enfrentando”.

“Carabineros nos acusó de interrumpir el tránsito”

Respecto a la acusación que hasta el día de hoy los tuvo como imputados, Camila Salas, indicó.

“Carabineros de Chile fue quien nos acusó a nosotros de interrumpir totalmente el tránsito en Puerto Chacabuco, lo cual no fue así, ya que como todos fueron testigos, nosotros nos manifestamos y bien dejamos acceder a nuestro pueblo a los vehículos de emergencia, a los residentes y la gente que necesitaba pasar a nuestro pueblo. Pero bien, como la historia lo ha dicho, todos los derechos se han ganado en la calle, es lamentable, pero nosotros siempre quisimos acceder al dialogo y ellos fueron los que nunca accedieron o al menos a tener buenas medidas para todos”.

“Carabineros no contaba con ninguna prueba concreta”

Para toda acusación de un delito, deben existir pruebas concretas y contundentes que sustenten aquello, lo cual, no habría ocurrido en este caso y finalmente derivó en que el Tribunal absuelva a los cinco imputados.

“En este caso Carabineros de Chile no contaba con ninguna prueba concreta en la cual nos puedan estar acusando a nosotros y finalmente que se haga efectiva la ley anti – barricadas en nuestra contra. Incluso en una audiencia anterior se tuvo que suspender el juicio, ya que, Carabineros no se presentó y el día de hoy se presentaron tarde y con una prueba muy débil, que en realidad no le dio certeza ni a la Fiscalía ni al Juez en este caso, para poder a nosotros condenarnos. Por eso nosotros fuimos absueltos, contábamos con nuestros testigos, con nuestras pruebas y en este caso no fue necesario exponerlas, porque con la insuficiente prueba de Carabineros, quedó más que claro que nosotros no somos culpables”.

Camila Salas y en nombre los cinco acusados en esta caso, quisieron agradecer el acompañamiento y el trabajo profesional del abogado Marcelo Rodríguez, quien los representó durante todo el proceso judicial.