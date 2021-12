Son más de 20 personas en la delegación que trae a Convencionales de todo el país para escuchar a la comunidad en las comunas de Coyhaique, Puerto Cisnes y Río Ibáñez.

Coyhaique.- “Muy bienvenidos bienvenidas a la región de Aysén, estoy aquí para reafirmar nuestro compromiso y desear el mayor de los éxitos al espacio que comienza hoy”, empezó señalando la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma en el primer encuentro con la comunidad que se realiza en la región junto a los representantes de la Convención Constitucional.

“Hoy día somos las regiones, y sobre todo aquellas regiones más extremas, quienes tenemos mayores territorios en situación de rezago, por lo que necesitamos conversar de cómo queremos este nuevo Chile; de qué es lo que debe garantizar para nosotros la Constitución. Cuando uno tiene la oportunidad de salir a otras regiones del país y más aún a otros países, la verdad que de repente uno siente cómo se vive aquí la imposibilidad de desarrollo”, continúo la máxima autoridad regional.

“Debemos mejorar nuestro trato con las regiones extremas, para que no sigamos pasando situaciones como, por ejemplo, cuando sabemos que el Hospital de Puerto Aysén no podemos tener especialistas médicos porque resulta que la inversión pública se mide costo beneficio, entonces en esa lógica resulta que Aysén no puede tener especialidad médica. Se suma Villa Amengual que no puede tener alcantarillado, en el litoral en Melinka no podemos tener el tema del agua, llevamos años con la Islas Huichas donde, justamente, ahora tienen agua hasta el 15 de enero. Por todo esto es fundamental que desde la Constitución se reconozca la diversidad de los territorios y que en función de eso se mida, no puede ser, y lo hemos dicho muchas veces, que el lugar donde uno nace, el lugar donde uno vive, el lugar que uno elige para vivir, no puede condicionar tus oportunidades de desarrollo”, finalizó la máxima autoridad regional que espera poder seguir siendo parte de las diversas actividades de la Convención en la región de Aysén.