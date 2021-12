Este jueves 23 de diciembre recala en Puerto Chacabuco la nave “MS Marina”, con la cual se da inicio a la temporada de Cruceros 2021 – 2021, en el principal Puerto de la región de Aysén. Si bien se valora la reactivación económica en una área tan importante como el turismo, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, mostró su preocupación por la ciudadanía, consideración que esta es la misma embarcación que hace algunos días y en su recalada a Coquimbo, presentó caso positivo de Covid – 19 de la variante Delta, en uno de los turistas que viajaba a bordo de este buque.

Aysén.- “Estamos muy preocupados, agradecer a los vecinos que se movilizan y solicitan en primera instancia que no lleguen los cruceros, pero sabemos todos que se está tratando de reactivar nuestra economía y también esto es importante”, remarcó el edil.

Julio Uribe, afirmó además que, “yo en lo que he estado pendiente es en que se puedan realizar todos los protocolos de nuestro paso a paso. Trabajar ahí con la autoridad sanitaria, con el fin de evitar cualquier posibilidad de contagio, eso yo creo que es lo más importante”.

El Alcalde de Aysén, añadió que, “hay mucha gente que esta esperanzada en poder trabajar, no solamente en Aysén sino que en nuestra capital regional, pero también entendemos la preocupación de los vecinos, en que puedan venir cepas nuevas de este virus, que es algo complejo”.

El Alcalde Julio Uribe, puso en valor también, la responsabilidad de los aiseninos y aiseninas, quienes se están cuidando y han tomado en cuenta cada una de las medidas preventivas, lo que ha derivado en que las últimas semanas los casos vayan en descenso. “Valoramos también que la gente se ha ido cuidando y están bajando los casos, con tal de poder mantenernos libres de este flagelo y poder seguir avanzado. Reiterar que esperamos que este crucero no traiga nuevos brotes, por lo tanto, insistir en la petición a la autoridad sanitaria que haga un trabajo muy exhaustivo, nosotros como Municipalidad siempre en la disposición también de colaborar”, puntualizó el Alcalde Julio Uribe.