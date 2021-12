Alegría y emoción fue lo que más expresaron los niños de la comuna de Lago Verde, tras el desarrollo de actividades navideñas que fueron coordinadas entre la Municipalidad y las organizaciones de Villa Amengual, Villa La Tapera y Lago Verde. Lo que fue relevado por el Alcalde, Nelson Opazo López.

Lago Verde.- “Destacar, agradecer el trabajo coordinado de nuestro equipo municipal junto a las organizaciones que nos colaboraron y acompañaron en estas bonitas actividades para nuestros niños de la comuna. Partiendo por Lago Verde, en este caso relevar el apoyo permanente y el compromiso con su comunidad de parte de la Brigada de Bomberos y sus integrantes que se incorporan permanentemente en diferentes actividades y en esta ocasión no fue distinto. En el caso de Villa Amengual, se suma una organización de jóvenes muy importante en nuestra comunidad, que está con bastante iniciativa de participar y en este caso agradecemos que existan las voluntades de poder desarrollar actividades en conjunto con nuestro municipio por parte de la Agrupación Entre Ríos y Montañas de Villa Amengual”.

En Tapera son varias las organizaciones sociales que participan de las diversas iniciativas de la Municipalidad, tal como ocurrió en el festejo de navidad, agregó el Alcalde Opazo.

“En Tapera no podía ser distinto, se sumó a esta bonita actividad la Junta de Vecinos, el Club de Huasos de Villa La Tapera, como siempre con un rol absolutamente protagónico en el quehacer de la comunidad, los locales comerciales que también estuvieron colaborando, aportando a que sea una actividad navideña para nuestros niños y que sea lo mejor posible. Así es que, en conjunto con nuestros equipos municipales se hace un barrido completo en relación a las actividades de esta naturaleza en la comuna, que hacen que nos sintamos muy agradecidos y deseemos de todo corazón a nuestra comunidad, a nuestras familias de la comuna, de todas las localidades, los mejores parabienes”.

Cynthia Bulher, presidenta de la Agrupación Juvenil “Entre Ríos y Montañas”, destacó la iniciativa realizada en conjunto a la Municipalidad de Lago Verde, en bien de una jornada para los niños.

“Yo estoy súper contenta, encuentro que salió todo súper bien, estamos agradecidos de los chiquillos que están súper motivados e interesados en participar y hacer estas actividades. Este año lo hicimos muy rápido, porque ya el año pasado recibimos harto apoyo de la gente, lo que nos dio el tiempo para trabajar más fácilmente, contábamos ya con los renos, luces, nos apoyaron igual con pilas por ahí, uno que otro aporte de la gente, ayudó a que saliera muy bien. Y además trabajar en conjunto esta vez a la Municipalidad, entregar los regalos, hizo mucho más contentos a los niños, entonces, este año estábamos súper emocionados de haber podido realizar la actividad en conjunto, porque así sale una actividad más bonita y hacemos todo en uno”.

Una de las mamás participantes en la actividad navideña, quien llegó a la comuna desde La Junta, destacó la bonita jornada que se desarrolló en esta navidad. “Es una actividad súper bonita para los niños, se ve la felicidad en sus caras, este es un pueblo muy bonito, yo soy de La Junta me vine a vivir acá y espero que estemos durante harto tiempo. Es una localidad muy tranquila, muy hermosa, muy linda, todo muy limpio y la actividad maravillosa”.

Uno de los pequeños que fue parte de la jornada de navidad, disfrutó del baile, los concursos y por supuesto de los regalos. “Tengo 8 años, me encantó la actividad donde pudimos bailar, nos dieron caramelos, bailamos, para que pasemos bien la navidad. Así es que, le envío un saludo a todo el mundo”.

Desde la Municipalidad de Lago Verde junto a las organizaciones sociales de la comuna, esperan que cada niño y sus familias hayan disfrutado de las iniciativas programadas para dar realce a una fecha tan importante y cargada de alegría como es la Navidad.