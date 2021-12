“Gestión Ambiente S.A”, es la entidad adjudicada desde hace aproximadamente 7 años en el servicio de recolección de residuos domiciliarios, y primera vez que es multada.

Municipio reestablece servicio de relleno sanitario para recibir a la comunidad con hasta 200 kilos máximo de su basura domiciliaria.

Coyhaique.- Hasta el sector alto de Coyhaique, Tucapel Jiménez, llego el alcalde Carlos Gatica, en compañía de camiones municipales y funcionarios, acción enmarcada dentro del plan de contingencia propuesto por la máxima autoridad comunal, para abarcar los puntos más críticos donde no se esta realizando la recolección de basura como es debido. “La empresa que esta a cargo ha cometido irregularidades, por lo cual, nosotros la hemos multado por el mal funcionamiento del sistema, y además estamos complementando con soluciones instantáneas, como poner a disposición a trabajadores y vehículos municipales y la realización de más jornadas de limpieza para la eliminación de los microbasurales y así tener una ciudad más limpia”, manifestó la autoridad.

Además, el alcalde señaló “es de conocimiento público que esta problemática viene arrastrándose hace ya bastante tiempo, la empresa a cargo tiene la licitación desde el año 2013, y cuando asumimos nuestra gestión la administración pasada no había renovado contrato por lo que ampliamos trato directo para que no dejar a Coyhaique sin el servicio y a la deriva a nuestros vecinos y vecinas”.

Dados a los incumplimientos de la empresa, desde el municipio explicaron que ya se han aplicado dos multas a dicha entidad de recolección, por el mal servicio que ha sido reportado por la comunidad, “nosotros ya hemos hablado con la empresa y también se sancionó y se multó debido al mal funcionamiento que al menos, en esta administración hemos detectado (…) esta empresa en los siete años de servicio nunca había recibido una multa por la administración anterior y en nuestro caso ya se han aplicado dos”, agregó Gatica.

En esa misma línea la autoridad expresó que dentro de las acciones a desarrollar frente a esta problemática se presentará una nueva licitación que tendrá como propósito eliminar los contenedores basurales y fomentar la recolección trasera en todo el radio urbano de la ciudad.

“Como nueva administración trabajamos y generamos una nueva licitación, la cual va a estar en el portal de mercado público los primeros días de enero, aumentando su valor en un 40% para optar a mayor frecuencia de retiro de basura, cambiando el modelo de recolección, es decir, ya no van a existir contenedores, sino que va a haber recolección trasera en todo el radio urbano de Coyhaique, donde también tendremos otro servicio ocupado de nuestro sector rural”, dijo el Edil.

La autoridad hizo un llamado a toda la comunidad a clasificar sus desechos y los invitó a mantener cada rincón de la ciudad limpia, llevando hasta 200 kilos máximo de su basura domiciliaria al relleno sanitario, iniciativa abordada junto con la empresa RESCO, servicio que fue restablecido por el panorama que se vive en la comuna.

“Llamamos a la conciencia de usted vecino y vecina de no botar cualquier residuo en estas tolvas debido a que el sistema esta muy malo y colapsado, nos hemos encontrado residuos que no son para estos contenedores. El sistema de recolección municipal es un sistema de recolección domiciliario, pero nos hemos encontrado escombros, restos de construcción, refrigeradores y otros residuos que no pertenecen al sistema domiciliario (…) entonces aquí es tener un poco de conciencia y de por favor disponer de los residuos correctos en los contenedores y los que son voluminoso llevarlos al relleno sanitario, por lo que la solución de este problema está en la construcción conjunta, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a disponer de camiones municipales para reforzar el sistema para tener el Coyhaique que merecemos”, concluyó Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.