Tras el fallido anunció del Gobierno respecto a que la barcaza Tehuelche estaría el 15 de diciembre nuevamente en el agua, tras la carena respectiva que se viene realizando desde el 31 de julio pasado. Se había anunciado la nueva fecha, el día 23 de diciembre.

Chile Chico.- El Gobierno a través de Facebook de la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera, publico que, “durante el 23 y 24 de diciembre se realizaron las pruebas de navegabilidad de embarcación La Tehuelche por parte de la Comisión Local de Inspección de Naves (CLIN) de la Armada, levantando observaciones que impiden su zarpe”.

El comunicado emitido en las redes sociales, continuo, “el lunes 27 de diciembre la empresa Asmar retomara sus labores de reparación para lograr, a la brevedad posible, subsanar todas las observaciones y conseguir la autorización de navegación”.

Por tanto, en esta oportunidad el ejecutivo fue más cauteloso y no entrego fechas para saber cuándo volvería a navegar la mayor nave con la que cuentan los vecinos de la cuenca de Lago General Carrera, “no podemos entregar con certeza una fecha de zarpe de barcaza La Tehuelche”, señalan.

Ante este escenario la comunidad se ha manifestado preocupada e inquieta, por la llegada de familiares, los jóvenes que están estudiando fuera de la región y lo que significa el turismo para la zona. Como lo plantea el Concejal, Mario Figueroa Mayorga.

“Seguimos con esta incertidumbre de las barcazas, este Concejal siente un suerte de abandono de parte de las autoridades hacia el territorio, porque no nos han sabido dar en todo este tiempo una respuesta sólida, una respuesta que acoja las sentidas demandas de la comunidad de Chile Chico. Continuamos aislados, en esta última semana del año en que se producen los reencuentros familiares, los estudiantes que vienen desde afuera, que tienen todo el derecho a llegar a sus casas, se ven con esta problemática, de que, no tenemos cupo en la barcaza, por ejemplo”.

El Concejal de la comuna de Chile Chico, agrega que, “ya no tenemos Seremi de Obras Públicas, vamos a tener que oficiar al subrogante, del subrogante, porque ahora se suman vacaciones de fin de año. Yo espero como Concejal de la comuna que, las autoridades entrantes tomen de una vez por todas, la seriedad de este tema de la conectividad en su amplia expresión. Hemos tenido dos años de aislamiento permanente acá en Chile Chico, a esto se suma la conectividad digital, la conectividad terrestre, la conectividad lacustre y yo espero que las nuevas autoridades, porque las que se están retirando ya no nos responden ni siquiera los oficios, estén a la altura y digan, aquí el problema es el siguiente y hay que darle solución”, enfatizó Mario Figueroa.