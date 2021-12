La máxima autoridad de la comuna de Aysén, lamentó que los ejecutivos de la empresa no hayan aceptado, hasta ahora, reunirse para abordar estas y otras materias de interés ciudadano.

Aysén.- Preocupado y molesto se encuentra el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, tras los reiterados cortes e interrupciones del suministro eléctrico, que no han sido programados y que han derivado en inconvenientes para algunos, vecinos, comerciantes, servicios públicos, en definitiva a toda la ciudadanía, ya que, hoy en día la gran mayoría de los artículos que se utilizan dependen de la energía eléctrica.

En Puerto Aysén, Chacabuco se han registrado los cortes, el último ocurrió la mañana de este lunes. Pero el problema se extiende más allá y en Mañihuales también los vecinos se han visto afectados con el servicio que entrega Edelaysen, afirmó el Alcalde Uribe. “Nosotros estamos trabajando con anterioridad, justamente por reclamos que tenían los vecinos de Villa Mañihuales, donde sobre todo en el sector rural se acrecienta este tema, se corta la luz, quedan sin señal de celular, porque es la señal la que cae con los cortes, entonces, quedan totalmente aislados, nos saben lo que sucede. Tratamos de hacer un trabajo donde fueron a terreno, pero los vecinos siguen con la misma problemática”.

El Alcalde de Aysén, lamenta que continúen los problemas y que a pesar de haber insistido en varias oportunidades para llevar a cabo una reunión con los ejecutivos de la empresa, este encuentro no se ha concretado.

“El trabajo con Eldelaysén no ha sido bueno. Y en esta misma instancia yo solicité poder tener reuniones de trabajo con Edelaysén, donde el Municipio se haga parte por los diferentes cortes que hay, donde nosotros podamos tal vez con nuestras unidades de operaciones poder colaborar. Pero hasta el día de hoy hemos solicitado tener reuniones de trabajo, donde siempre nos dicen que sí, que no hay problema y después nunca se cumple, por lo tanto, como Municipio estamos amarrados en ese sentido, ya que, todos estos cortes dependen de Edelaysén y nosotros vamos a oficiar respecto a la preocupación que tenemos”.

El Alcalde Julio Uribe, manifestó que la empresa debe analizar lo que está pasando, porque, “esto es algo ya recurrente que sucede con nuestros vecinos, el impacto que produce al comercio, donde no pueden funcionar las balanzas, los equipos electrónicos. Así es que, complejo el panorama con Edelaysén, no han estado cumpliendo con lo que se requiere”, puntualizó el edil.

Respuesta de Edelaysen :

Nuestro principal objetivo como empresa es entregar un servicio continuo y de calidad a todos nuestros vecinos, es por ello que durante los últimos años hemos trabajado incansablemente realizando las inversiones necesarias que nos han permitido mejorar en los índices de calidad de servicio que exige la autoridad eléctrica. Prueba de esto es que en Aysén hemos logrado disminuir el tiempo de interrupción permitido al año (SAIDI), pasando de 26,3 horas sin servicio en 2017 a 10,4 horas a noviembre 2021, manteniéndonos incluso bajo la media nacional que es de 11,8 horas.

Sabemos que en las últimas semanas el suministro se ha visto interrumpido por diversas causas, muchas de ellas externas a nuestra compañía como, por ejemplo, hoy producto de un incendio de pastizales o el martes pasado por un choque de ave en nuestras redes que afectó el servicio en la Ribera Sur. Son situaciones que lamentamos, pero que hemos informado oportunamente a la comunidad, manteniendo un contacto permanente con los dirigentes y autoridades.

Sabemos lo importante que es trabajar en conjunto con los miembros de la comunidad y lograr acuerdos, como el que logramos hace unos días con la cámara de comercio, aplazando un corte programado en el centro de la ciudad para el próximo jueves 30 de diciembre, en un horario de menor afectación para los locales comerciales, desde las 06:00 de la mañana hasta las 12:00 horas.

Continuaremos manteniendo y reforzando el contacto con la comunidad y las autoridades locales. Por ello, durante la próxima semana nos reuniremos con el alcalde de Aysén y su concejo municipal, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto en pos de la continuidad y calidad del servicio para todas las familias de la comuna.