Alcalde Gatica: “Lo hacemos en nombre de este Municipio y de la comunidad porque el abuso y el mal funcionamiento de esta empresa nos ha causado un daño gravísimo a todos”

Coyhaique.- La Municipalidad de Coyhaique y su Concejo Municipal presentaron una demanda contra la empresa Gestión Ambiente S.A, entidad encargada del retiro de los residuos sólidos domiciliarios. La acción se realizó hoy 29 de diciembre de 2021, por los delitos de daños y perjuicios ocasionados a toda la comunidad.

Según los antecedentes entregados por la autoridad máxima, la empresa ha sido multada seis veces en lo que va de su periodo, sanción que suma alrededor de 20 millones de pesos, esto según él por irregularidades en el servicio del retiro de basura, además manifestó que la administración anterior nunca sancionó a la entidad por sus graves falencias en el sistema.

“A través del Departamento de Asesoría Jurídica presentamos una demanda contra la empresa de recolección de residuos por los delitos de daños y perjuicios contra nuestros vecinos y vecinas, y eso lo hacemos en nombre de este Municipio y de la comunidad porque el abuso y el mal funcionamiento de esta empresa nos ha causado un daño gravísimo a todos”, manifestó el alcalde.

CONCEJO RESPALDA ACCIÓN LEGAL

Ante toda la preocupación y descontentos en la población por la problemática de las basuras, la concejala y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ana María Navarrete, señaló “pedimos disculpas a nuestra población por los momentos que se han estado viviendo, hemos recibido sus reclamos, mensajes y llamadas, entendemos lo que significa tener basura, malos olores y el riesgo de los roedores, por lo tanto, nosotros como Concejo Municipal queremos hacer sentir nuestra empatía con toda la comunidad”.

También, la concejala Yorka Cheuquian, indicó que para cambiar el panorama en la ciudad corresponde a un trabajo de todos y todas, puesto que según ella toda la responsabilidad no solo es de uno o de una autoridad. “Todos somos responsables en el sentido de querer cambiar el episodio que estamos viviendo y la invitación es ser conscientes en esto, también comentar que no nos estamos quedando dormidos al no manifestar nuestra preocupación, es todo lo contrario, en cada reunión nosotros hemos manifestado el descontento por el tema y todo lo que tiene que ver con contaminación”.

Seguido el concejal, Fidel Pinilla, recalcó el trabajo que la Municipalidad ha hecho en la semana para descongestionar los contenedores para mantener la limpieza en la ciudad. “El día lunes comenzamos con una urgencia sanitaria de la cual el alcalde muy rápidamente desplegó un programa de acciones a corto, mediano y largo plazo, y mencionar a la comunidad que el día 31 de diciembre estarán llegando 2 camiones de una empresa que viene apoyar en la recolección y estarán operando el 1 de enero”.

“Hemos estado realizando fiscalizaciones serias bajo el Artículo 79 en todo lo que es el trabajo comunitario y además recordar a la gente que no solamente tenemos el problema de los residuos domiciliarios, sino que también estamos creando una ordenanza municipal por el tema de las chatarras”, dijo Claudio Vidal, concejal.

Mientras tanto, la concejala Yohana Hernández, recordó que las basuras no es un problema nuevo de la Municipalidad, ya que en varias ocasiones, años anteriores la ciudad también se vio en el mismo panorama actual. “Este problema ya se venía arrastrando y la verdad nos hemos pillado varias sorpresas, pero hemos estado trabajando y como dijo el alcalde tenemos mucho compromiso por delante”, dijo Hernández.

LICITACIÓN EN CURSO Y APOYO PARA REFORZAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN

Asimismo, el Concejo explicó que el día lunes en una sesión extraordinaria se comenzó la documentación de una nueva licitación, para la contratación de una empresa de aseo que se encargará de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, trabajos que se harán con camiones de basura, tanto en los sectores urbanos y rurales, y a partir del 1 de febrero de 2022 los microbasurales serán eliminados para no colapsar el sistema.

Además, agregaron que se hará un trato con otra empresa por el mes restante para que realice el trabajo que la entidad actual no ha podido realizar.

Por último, el Municipio hizo de nuevo un llamado a la comunidad a clasificar sus residuos y de no arrojar los desechos de peso grande en los contenedores, puesto que el relleno sanitario recibe hasta 200 kilos de basura, un servicio gratuito restablecido para la comuna.