El plan de trabajo fue dado a conocer por el General Hugo Zenteno Vásquez, quien destacó la implementación de esta estrategia preventiva y seguridad en sectores de mayor afluencia de turistas, cuyo lanzamiento se realizó en Puerto Chacabuco, Río Tranquilo, Chile Chico y Tortel.

Aysen.- Bajo una persistente lluvia el General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén -junto al Gobernador Marítimo (S) Capitán Felipe Zambrano, PDI de Puerto Aysén, dirigentes vecinales y de un club de adulto mayor- realizó en la localidad de Puerto Chacabuco, el lanzamiento del plan verano seguro 2022, el cual contempla un reforzamiento operativo de los servicios, así como medidas de autocuidado durante la temporada estival.

Se trata de un plan centrado en reforzar la acción de las policías en sectores turísticos. En ese sentido, es que Carabineros de Chile reforzará con 450 funcionarios en todo el país la ejecución de esta campaña, estrategia policial que involucra la labor colaborativa de unidades especializadas de Carabineros a lo largo del país.

El plan verano seguro se lanzó en forma simultánea en Chile Chico donde contó con la presencia del Alcalde Luperciano Muñoz y la Armada, mientras en Tortel participó del alcalde de la comuna Abel Becerra y el jefe del Registro Civil Hernán Ovando, misma actividad que fue replicada en Puerto Río Tranquilo

Esta metodología de trabajo involucra un conjunto de acciones, principalmente desde el punto de vista preventivo y, es un esfuerzo significativo que se realiza en un tema tan relevante para todos como es la seguridad.

Sobre la materia el General Hugo Zenteno indicó que se trata de un plan que se desarrolla a nivel nacional, donde el personal conforme a análisis estadístico y de georreferenciación de concentración de delitos ha implicado una redistribución del personal a través de servicios de infantería, motorizados y en bicicleta con la finalidad de brindar seguridad a las personas en sus desplazamientos, especialmente en una época en que hay más turistas y mayor apertura del comercio.

“Estamos comprometidos con la seguridad y con el bienestar de cada persona en la región. Los carabineros vamos a estar las 24 horas brindando seguridad”, resaltó.

Llamado a la responsabilidad

A horas de la llegada del año nuevo, el General Zenteno llamó a la comunidad a adoptar las medidas de seguridad, a una conducción a la defensiva, no ingerir alcohol, ni utilizar fuegos artificiales en esta fecha –elementos que se encuentran prohibidos- con finalidad de prevenir accidentes, quemaduras o mutilaciones producto de su manipulación.

“Hemos tenido procedimientos en Coyhaique y esperemos que no tengamos situaciones ni niños que lamentar con estas lesiones tan impactantes para la vida humana”, indicó el Oficial General.

“Esperamos que el 2022 sea un año muy fructífero, lleno de alegría para toda la comunidad, que no tengamos accidentes de tránsito –especialmente muertes- y ese es el interés de este Jefe de Zona de mantener los servicios de ruta segura. Vamos a tener controles de tránsito con Senda en las principales vías de la región”, acotó.

Además del reforzamiento policial, el plan verano seguro 2022 considera igualmente un trabajo preventivo en el contexto de la pandemia, que busca concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir cumpliendo con las normas sanitarias para prevenir contagios, más aún cuando aumenta flujo de personas y la aglomeración de turistas en sectores de veraneo.