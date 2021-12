La Patagonia chilena es considerada uno de los ecosistemas más prístinos del mundo, donde se encuentran humedales, glaciares, fiordos, ríos, lagos y bosques capaces de almacenar tres veces más carbono por hectárea que la Amazonía según un estudio realizado por Rewilding Chile -ex Fundación Tompkins Conservation- , con datos proporcionados por National Geographic Society. Además, sus aguas son zonas de alimentación para importantes cetáceos como las ballenas jorobadas y sei.

Aysen.- “La Ruta de los Parques, al almacenar grandes cantidades carbono evita que éste llegue a la atmósfera, por lo que no solo debemos preocuparnos de la reforestación, sino que es trascendental proteger todo el ecosistema”, afirma Diego Varela, CEO de Biósfera Austral, y agrega que “la sola designación de un territorio como área protegida, no es suficiente si no existe una colaboración público privada en favor de iniciativas ambiciosas de protección y restauración, y en Biósfera Austral, a través de sus proyectos, buscamos contribuir a la sostenibilidad del planeta con el Derecho Real de Conservación, una herramienta legal que permite preservar, conservar y restaurar los terrenos a perpetuidad”.

En este contexto, Biósfera Austral planeta 6 puntos claves para trabajar en la preservación del ecosistema y conservar su valor biológico:

● Ríos salvajes

Actualmente sólo un 1% de los 1.251 ríos del territorio nacional cuentan con algún tipo de protección. En el 99% restante se ha permitido la instalación de infraestructura hidroeléctrica, explotación mineral, contaminación de los cauces, entre tantos otros impactos ambientales. Es por esto, y en búsqueda de una figura de protección en la que los ríos sean preservados como cursos libres, sin represas, surgió la propuesta de crear una Ley de Ríos Salvajes, impulsada por Geute Conservación Sur, Terram, Ecosistemas e International Rivers.

● Ley de Protección de Glaciares

Los glaciares son fuente de vida, son reservas de agua que controlan altas temperaturas. Sin embargo, según información del Inventario Nacional de Glaciares de 2019 de la Dirección General de Aguas, en Chile hay 24.114 glaciares, pero esta medición sólo considera glaciares por sobre una hectárea, y pese a que en las últimas actualizaciones han incorporado glaciares de menor tamaño, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo contempla aquellos dentro del inventario. Es decir, un proyecto minero que tenga interés de instalarse en las cercanías de un glaciar no inventariado, ni siquiera tiene que informar en su estudio ambiental de su presencia. Por lo que se hace urgente una legislación que los ampare.

● Protección de la fauna de animales domésticos

Los animales domésticos afectan la sobrevivencia de la fauna silvestre, tales como el huemul, guanaco, pudú, zorro de Darwin, puma, entre varios otros. Estas especies nativas se ven disminuidas y amenazadas en parte por la depredación y persecución de animales domésticos, que además transmiten enfermedades como el virus del distemper y parvovirus canino que causan brotes de alta mortalidad a fauna en peligro de extinción.

● Especies no endémicas

En nuestra historia hemos sido testigos de cómo muchas especies han sido transportadas desde un lugar a otro sin considerar los impactos que pueden generar en el ambiente. En Chile, un caso emblemático es el del salmón, especie que se introdujo para su cultivo en jaulas, y que han devastado los fondos marinos y lacustres, el altísimo uso de antibióticos afecta a todo el ecosistema, y al escaparse amenazan la biodiversidad nativa, entre varios otros factores. Otro ejemplo es el castor, introducido a mediados del siglo pasado en Tierra del Fuego, con la intención de crear una industria peletera local. Sin embargo, dada su “protección” para estos fines, y al no tener predadores naturales, se multiplicaron, lo que produjo graves daños al ecosistema por sus obras de ingeniería.

● Protección de los bosques milenarios

Sus largas raíces permiten conseguir nutrientes y agua desde muy profundo en la tierra, y los extraen a la superficie, los que son absorbidos por otras especies, permitiendo la proliferación de la flora, fauna y el reino fungi. Los árboles milenarios actúan como una gran reserva para absorber dióxido de carbono. Pueden llegar a almacenar decenas de toneladas de este gas de efecto invernadero.

• Planificación territorial en el sector rural

El ordenamiento de los espacios rurales carece de normativa. Vemos como la fragmentación y la falta de criterio en el ordenamiento territorial provocan la pérdida de la ruralidad, la intervención del paisaje, aumento de la demanda de agua,

presencia de animales domésticos, contaminación y una larga lista de intervenciones no armónicas con el medio ambiente. Por ello, figuras promovidas en pro de la conservación, como el DRC y el plan de manejo de conservación, son consideradas herramientas esenciales a considerar en las nuevas propuestas territoriales.