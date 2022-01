Cansados de los cambios de fecha, inconvenientes por una u otra razón, las dirigentas e integrantes de los comités “Sueño Patagón” y “Calafate” de Puerto Aysén, se convocaron ante una incesante lluvia que caía sobre la porteña ciudad. Algo que no las acalló para llamar a terreno a las autoridades electas y de gobierno, ya que, están cansadas de tanto tramite, burocracia, problemas, que las han llevado a esperar por alrededor de 15 años que se cumpla el sueño de la casa propia.

Puerto Aysen.- Entre llamadas, contactos y claramente molestas, las dirigentas lograron convocar a varias autoridades para la mañana del día viernes pasado, quien respondió inmediatamente la convocatoria de los comités fue la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, quien valoró la posibilidad de estar presente en un encuentro donde se tomaron acuerdos en beneficios de las familias.

“Los espacios de dialogo son los que finalmente permiten avanzar en acuerdos y los acuerdos siempre deben ser amplios, convocando a todos los actores, a todos aquellos que son parte de la situación y que puedan aportar a resolverla. En ese sentido, como Gobierno Regional vamos a estar de lado de la solución y no solo estos comités sino que varios más, el Gobierno Regional aportó un poco más de 2 mil millones de pesos para poder llevarlos adelante. Por lo tanto, son proyectos en los cuales nosotros estamos involucrados y hoy poder clarificar las posiciones, contar con la empresa que pueda ofrecer garantías de como todo lo que ha sucedido va a afectar o no la concreción del proyecto, me parece muy importante”.

En tanto, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, señaló que tras la reunión, “son cuatro los acuerdos, dentro de ellos está la empresa, ya que ha existido un retraso en el inicio y se comprometen a terminar las obras en los tiempos pactados. Por otro lado el Serviu debe realizar los trámites para las cuatro personas que quedan con las tomas de terreno, eso se comprometió dentro de los próximos días. Lo que nos queda como Municipio es resguardar que todo se haga de la mejor forma”.

El director regional del Serviu, Nelson Quinteros, mencionó sobre las acciones que se deben realizar por estos días con la finalidad de avanzar en el proyecto “Calafate – Patagón”. “Lo que queda por hacer es terminar de afinar las ingenierías para comenzar las obras la primera quincena de enero y esperamos que este tiempo que hemos buscado nueva ingeniería, no influyan en el plazo final de entrega de las viviendas. Los plazos son súper claros, febrero de 2023 estas viviendas tienen que estar terminadas”.

En la reunión destacaron también las palabras de la Concejala Tatiana Villarroel, debido a que planteó a todas las autoridades la importancia de que exista igualdad en el trato a los comités, principalmente en los trámites y en los tiempos en que llegan a obtener sus viviendas.

“La necesidad que existe en trabajar de manera equitativa con todos los comités de vivienda, que se acaben los privilegios políticos con algunos comités y que exista esa igualdad frente a una necesidad básica como es la vivienda. Así es que, pude expresarle eso a la Gobernadora frente a todas las vecinas, para que en el futuro, ya que ella igual asumió hace unos meses atrás, tengan conocimiento que aquí se han cometido actos de privilegio político y eso no debe seguir ocurriendo. Creo que todos tenemos los mismos derechos en vivienda y que se privilegie a algunos, es sumamente injusto”.

Claudia Casanova del comité “Calafate”, señaló que tras algunos hechos donde el director Serviu, Nelson Quinteros, se ha comprometido y ha fallado, esperan que este lunes cuando se inician los compromisos a realizar acciones que permitan al proyecto “Calafate – Patagón” avanzar, no vuelva a estar ausente. “Por lo menos ya no vamos a salir como ha sido de otras tantas reuniones donde han sido solamente palabras, nos vamos un poco más tranquilas ya que ahora hay documentos firmados por todas las autoridades. Yo creo que esto va a salir bien y el día lunes esperamos que el director del Serviu llegue, ya que se comprometió a estar con las familias, estaremos esperándolo como a las tres de la tarde, para que cumpla su compromiso”.

Viviana Benavides, presidenta del comité “Sueño Patagón”, recalcó que esperan que antes de la primera quincena de este mes de enero, las obras las 108 casas, ya estén en marcha. “Para la primera quincena de enero, así está firmada la carta compromiso, esperemos que no haya ningún inconveniente más, que la próxima semana no nos van a salir con otra cosa. Entonces, actuar de buena fe ahora y esperar a la primera quincena de enero que se inicien las obras”.

En la reunión las autoridades escucharon los testimonios de las mamás que han luchado por 15 años para concretar la casa propia, todo ese tiempo arrendando, de allegados, gastando lo que muchas veces no tienen, por la burocracia que significa llegar a tener la casa propia. En este llamado y esta preocupación se están uniendo otros comités de vivienda, solidarizando con las 108 familias de “Sueño Patagón” y “Calafate”, quienes ante el incumplimiento del acuerdo, no descartan inicio a manifestaciones.