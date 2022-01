Los cuerpos de las víctimas fueron rescatados por Bomberos de Chile Chico.

Chile Chico.- Por circunstancias que son parte de la investigación, alrededor de las 20 horas del domingo 02 de enero, los organismos de emergencia fueron requeridos en el sector del Lago General Carrera, a la altura de calle 1 en Chile Chico. En el lugar un vehículo particular se habría precipitado al lago, hecho que le costó la vida a tres personas.

“Aproximadamente a las 20 horas, se precipitó un vehículo con tres ocupantes, en el sector de calle 1 con Costanera de Chile Chico al lago General Carrera. Los tres ocupantes, eran dos varones y una mujer, fallecieron por inmersión, esa es la primera hipótesis”, detalló la fiscal Lorena Barudi.

La fiscal añadió “se está investigando con la SIP, se van a remitir los antecedentes a la fiscal, la fijación fotográfica, estas se van a remitir también a la BH, para una primera apreciación para analizar si es necesario la concurrencia de esta al sitio el suceso”.

TRABAJO BOMBERIL

Nicolás Almonacid, voluntario de Bomberos a cargo de la emergencia ocurrida en lago, relató sobre el trabajo que desarrollaron.

“Al llegar al lugar, nos encontramos con un vehículo que estaba en su totalidad bajo el agua, al momento de llegar un lugareño nos dijo que al parecer se encontraban unas personas al interior. Nosotros ingresamos al agua a realizar un chequeo del vehículo, para poder ver si había ocupantes o no, al momento de la inspección no logramos ver nada, por ello, procedimos a enganchar el vehículo para sacarlo. Cuando realizábamos las labores de extracción del móvil, me logro percatar que había un ocupante y pido que puedan sacar aún más el vehículo, al abrir las puertas nos percatamos que había dos personas más en la parte trasera del vehículo, todos lamentablemente ya fallecidos. Procedimos a sacarlos para que Samu pueda realizar su trabajo”.

Durante esta jornada el Servicio Médico Legal, realizará la autopsia de rigor a los cuerpos, los que serán trasladados a Coyhaique.