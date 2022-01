Totalmente decepcionado del actual Gobierno y sus autoridades, encabezadas por el Presidente Sebastián Piñera, se mostró Leonardo Pineda, presidente de la Agrupación “Caricias para el Alma” de Puerto Aysén, ya que, la actual gestión está próxima a concluir y el compromiso asumido por el primer mandatario en el año 2018, de que todas las regiones tendrían un centro oncológico, entre ellas Aysén, finalmente no se cumplió.

Puerto Aysén.- “No se va a cumplir, el centro oncológico está en la normalización del hospital de Coyhaique, ya se perdieron cuatro años, ni siquiera tienen un terreno donde van a construir el hospital. O sea, se perdieron cuatro años que podrían haber sido fundamentales para agilizar el tema del centro oncológico, pero veo que no es así, se anunció pero no se cumple”, criticó el dirigente.

Leonardo Pineda, llama a las autoridades a dejar las revanchas políticas y trabajar en conjunto, el centro oncológico es un tema que los debiera unir.

“El llamado que le hago sobre todo a las autoridades regionales es que, se pongan la camiseta por la región, que trabajen unidos, creo que ese es el punto clave, dejar las diferencias políticas de lado y trabajar pensando en la gente de Aysén. La gente Aysén los necesita ahora, por ejemplo a los parlamentarios, nosotros les dimos el voto para que ellos trabajen en post de la región, insisto, creo que la clave es que dejen sus diferencias políticas y trabajen unidos, porque en bloque se consiguen las cosas”.

“Esperamos que el presidente Boric recoja el guante y se concrete el centro oncológico”

El presidente de la agrupación “Caricias para el Alma” se mostró esperanzado y confiado en el nuevo Presidente Gabriel Boric, de quien espera su compromiso para lograr definitivamente el centro oncológico para Aysén.

“Con las nuevas autoridades, con el nuevo Presidente, lo más probable que vamos a tener más llegada, espero que esta vez, lleguemos más arriba y logremos hablar con el Presidente. Ojala nos dé la oportunidad de hablar, porque él es patagón y entiende el aislamiento que hay acá en nuestra región, sobre todo acá en la región de Aysén y nos dé la posibilidad de que tengamos acá un centro oncológico, lo merecemos igual. Por eso, esperamos que el Presidente electo recoja el guante y lo concrete realmente, estaríamos felices y yo cumpliría el sueño que tengo para la región de Aysén como paciente oncológico”, puntualizó Leonardo Pineda.