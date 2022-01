En una sencilla pero importante ceremonia, dirigentas sociales y vecinales de Puerto Aysén junto al Alcalde Julio Uribe, hicieron entrega al Seremi de Vivienda y Urbanismo (s) Nelson Quinteros, un documento que contiene alrededor de 1000 firmas de dirigentes, vecinos y autoridades, en torno al requerimiento de contar con un nuevo puente sobre el rio Aysén.

La idea es que sea una nueva infraestructura que conecte a la zona urbana y que permita descongestionar el puente Ibáñez, que en algunos horarios del día se ve claramente colapsado.

Aysén.- “Un segundo puente es una necesidad absoluta, sobre todo un puente urbano, sabemos que es una necesidad de larga espera, o sea, construir un puente de esas magnitudes no es rápido, pero hay que comenzar como comenzó la Municipalidad, los vecinos y las unidades vecinales, haciendo la petición a la institución que creen y les da la confianza para llevar este tipo de proyectos. Nosotros garantes de este trabajo, muy orgullosos de lo que hacemos, aceptamos encantados comenzar a evaluar la materialización de este puente. Primero tenemos que hacer un estudio de pre factibilidad, esto es largo, se contratan y se evalúan tanto técnica como socialmente la real necesidad de un segundo puente. Por otro lado, se evalúan las posibilidades técnicas de donde podría estar apostado”, manifestó el Seremi del MINVU (S), Nelson Quinteros.

Por su parte el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, destacó el hecho de que esta iniciativa la estén liderando dirigentes sociales del territorio. “Este proceso lo han estado liderando dirigentes sociales de nuestra comuna, por lo tanto, uno como Alcalde no duda en sumarse a este trabajo. Estuvimos reuniendo firmas, para nosotros es un gusto que a través de la ayuda de la ciudadanía, podamos en este momento estar solicitando al MINVU el poder ser parte de este gran proyecto de un nuevo puente para Aysén”.

Silvia Chiguay, es una de las dirigentas vecinales que ha liderado las gestiones que pretenden avanzar en las distintas etapas y que esperan concluyan con nuevo puente sobre el rio Aysén.

“Se entregó la carta con las firmas, que eran 1000 firmas, así es que, agradecer a cada dirigente, a cada vecino que nos dio ese respaldo, esa confianza con una firma, porque vamos a seguir. También agradecer al señor Alcalde, al director que vino como Seremi, a los Cores, a los Concejales, a cada uno de ellos que han asistido a cada reunión que hemos tenido con este proyecto, así es que, de antemano agradecer a todos. No vamos a bajar los brazos hasta poder tener y lograr este puente, esto es el comienzo de algo que es prioritario, es de urgencia, ya que, en las condiciones del puente Ibáñez como monumento nacional no puede ser intervenido”.

Lo primero es la pre factibilidad de la iniciativa, a lo que se ha comprometido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, luego el ante proyecto y el proyecto definitivo, al llegar hasta esa instancia se va a requerir, tal como ahora, la voluntad de todas las autoridades electas y designadas, principalmente aquellas que deben definir los recursos para cada proyecto.