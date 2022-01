Son 108 casas, vecinos colindantes al terreno colaboraron para que el proyecto habitacional puedan avanzar, tras 15 años de espera.

Puerto Aysen.- Tantas reuniones como socios, versiones y explicaciones por las demoras, lentitud en el avance, frustraciones, personas que se cansaron, pero la gran mayoría no claudicó y continuaron luchando por lo que toda familia necesita y se merece como es el derecho a “la casa propia”.

Ejemplo de lucha, gestiones y sobre todo paciencia, son las dirigentas y socias de los comités “Sueño Patagón” y “Calafate” de Puerto Aysén, quienes en las últimas reuniones en base a sus historias de esfuerzo y perseverancia, buscaban sensibilizar a las autoridades para que el proyecto “Calafate – Patagón” avance.

El inconveniente que por estos días los tenía complicados, era la situación de nueve familias que debían regularizar el límite de sus terrenos para que las 108 casas se puedan construir. Finalmente, esta semana el Serviu logró un acuerdo, lo que permitirá dar inició a la construcción del complejo habitacional, a partir del lunes 10 de enero.

El compromiso también es que, mientras se desarrollan las obras no existirán daños para las casas colindantes al terreno, aseguró el director del Serviu, Nelson Quinteros.

“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo de respeto y seguridad, nosotros vamos a ser garantes de que no existan daños en sus construcciones y ellos por otro lado, van a retroceder y van a instalarse donde debieron haber estado, pero con la certeza de que no va a haber daños en sus viviendas y que vamos a trabajar en conjunto buscando una solución que los deje tranquilos a ellos y que a nosotros nos permita seguir avanzando. La próxima, semana el día lunes la constructora retomaría los trabajos”.

Patricia Hernández, presidenta del comité “Calafate”, se mostró un poco más tranquila que ya exista una fecha definitiva para iniciar los trabajos, pero lamentó que en el tiempo hayan tenido que pasar por tantos momentos desagradables. “Para notros ha sido bien desagradable porque ya llevamos tantos años en esta misma situación, que cada vez que estamos esperando obtener algo o logrando algún objetivo, siempre pasa cualquier cosa. Pero como siempre lo hemos dicho, al final lo logramos”.

Viviana Benavides, presidenta del comité “Sueño Patagón”, valoró que finalmente se esté llegando a acuerdos, que esperan con ansias se cumplan. “Lo bueno fue que llegamos a buen puerto, se firmó la carta de compromiso. Así es que, ya no debieran haber más inconvenientes, no deberían haber más trabas porque el acuerdo ya está firmado”.

Para este lunes 10 de enero, según las palabras del propio director regional del Serviu, Nelson Quinteros, la empresa Bellavista iniciará las obras de construcción de 108 viviendas, el futuro hogar de ese mismo número de familias, que han luchado y esperado por una década y media contar con el sueño de “la casa propia”.