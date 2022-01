El cuerpo fue localizado a 7 metros de profundidad, siendo derivado al Servicio Médico Legal para establecer la causa de su lamentable deceso.

Puerto Aysen.- Una denuncia por presunta desgracia motivó la concurrencia de Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Bomberos hasta el sector La Herradura camino a Lago Riesco tras la desaparición de un joven en las aguas del Río Aysén.

Según los primeros antecedentes, un joven de 23 años de edad tras compartir con un grupo de amigos en un predio particular, se habría lanzado a las aguas del citado río, sin volver a salir.

Tras conocer del hecho, dicha situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía local de esta ciudad, siendo dispuesta la concurrencia del GOPE al lugar, trabajo al que igualmente se sumó Bomberos de Puerto Aysén.

Tras lo anterior, el personal de este Grupo Especializado arribó al lugar desplegando un bote zodiac con buzos, efectuando diversas inmersiones en el lugar, logrando encontrar el cuerpo aproximadamente a unos 7 metros de profundidad, siendo rescatado y llevado a la superficie.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, en tanto que el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal con la finalidad de practicar el informe de autopsia y determinar de manera científica la causa basal de su lamentable deceso.

Carabineros reiteró el llamado a la comunidad y a quienes visitan la región a la responsabilidad y al autocuidado al momento de ingresar a ríos, lagos y mar, evitando hacerlo inmediatamente después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas. Comprueba la profundidad del agua en el sector, no te lances piqueros dada la presencia de rocas o troncos de árboles que puedan estar ocultos bajo la superficie.

La Institución instó a los padres a no descuidar a sus hijos y estar pendientes de estos con la finalidad de prevenir hechos lamentables tanto en esta temporada estival como en todo momento. Recuerda que los ríos de la región presentan fuertes corrientes y baja temperatura de sus aguas. Ante alguna emergencia da aviso oportuno a Carabineros 133, Bomberos 132 o Armada 137.