Islas Huichas fue el epicentro de un hecho descentralizador por la nueva administración aysenina. Al lugar, además de las autoridades municipales, llegó la gobernadora de la Región de Aysén y representantes de la Secretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y PDI.

Aysén.- En un hito que marcó el despunte de 2022 bajo la actual administración, una comitiva conformada por el alcalde Julio Uribe Alvarado, los miembros del Honorable Concejo Municipal y del Consejo de Seguridad Pública, con la participación de la gobernadora Andrea Macías, dio el inicio a la primera sesión municipal del año en Islas Huichas para acercar procesos ciudadanos a otras localidades.

Conforme a la agenda municipal a implementar, en que se persigue la descentralización y el fortalecimiento territorial, la delegación arribó al Gimnasio Demetrio Cárdenas en compañía de la máxima autoridad regional para atender los requerimientos de porteños que tomaron asiento en las galerías, mientras dirigentes comunales exponían las demandas más prontas a resolver en tabla.

El hecho de carácter conmemorativo abre una nueva línea de trabajo colaborativo con foco en el desarrollo social, la memoria histórica y la puesta en valor de la identidad local, por lo que la realización de la sesión fuera de las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Aysén es una de las tantas acciones que rompen la dinámica tradicional para ejercer mecanismos participativos desde las bases, fortaleciendo el tejido social y la soberanía bajo la garantía fundamental de la escucha activa.

Por su parte, el tesorero del Comité de Agua Potable Rural, Cristóbal Cerda, manifestó su conformidad ante la medida. “Es muy bueno para las comunidades que estos concejos municipales no netamente se hagan en la capital comunal, es decir, que puedan hacerse en Islas Huichas, y bueno, quizá mañana será Villa Mañihuales, porque la gente plasma de forma directa lo que el municipio gestiona, hace, planifica y así la gente también participa, puede dar su opinión, pedir la palabra en puntos varios y si está en tabla, mucho mejor”.

Para los isleños los problemas que habitualmente enfrentan difieren de otros sectores, por lo que la presencia de autoridades y de la gobernadora es un signo de apertura a comprender la realidad territorial, no sólo porque la jornada contó con las sesiones del Concejo Municipal y del Consejo de Seguridad Pública, sino porque además involucró la visita a Cabrilla para profundizar mediante un vocero el funcionamiento de un proyecto privado, que de ser viable podría solucionar la escasez de agua potable en Islas Huichas.

En ese sentido, Macías expresó que como administración uno de los principales aliados estratégico del Gobierno Regional son los municipios. “En la medida que fortalecemos los gobiernos locales damos respuestas más efectivas y más prácticas a la ciudadanía. Siempre debemos tener presente que la primera respuesta que tiene la comunidad de una institución del Estado viene desde su municipio. Los problemas que se viven en el día, la situación que hoy en el concejo han planteado los vecinos, son situaciones que atañan a los municipios, por tanto, como Gobierno Regional nos sentimos parte de la solución de estos problemas y ahí debemos estar en un trabajo coordinado, colaborativo, responsable también financieramente donde se puedan priorizar las necesidades de la comunidad”.

Balance municipal

Por el lado de la Municipalidad de Aysén, los concejales y la máxima autoridad de la casa edilicia al cierre de la jornada sacaron un balance positivo. “Nos alegró mucho cuando el alcalde en la última sesión de concejo del año 2021, señala que tenía la idea de venir a sesionar hasta Islas Huichas. Eso definitivamente habla del proceso de descentralización que hemos querido implantar desde el principio y por lo que hemos peleado mucho los habitantes de la comuna y de localidades aisladas” detalló Tatiana Villaroel, concejala oriunda de Islas Huichas, a lo que agregó la importancia de unir esfuerzos entre autoridades regionales y municipales para “canalizar problemáticas, necesidades y futuros proyectos que beneficien a los habitantes que históricamente han sido apartados del progreso de la región”.

Mientras tanto, el concejal Alejandro Soto, al igual que sus coetáneos, recalcó la presencia de una amplia comitiva que facilitó el acercamiento a la realidad local y la participación ciudadana respecto a la seguridad pública. “Eso viene a engalanar y a ver todas las necesidades directamente con la comuna. Estábamos todos presentes solucionando los problemas y es a lo que estamos abocados en nuestro mandato”.

La primera autoridad comunal, tras la movida agenda teniendo como centro a los vecinos y vecinas, hizo un recuento optimista de la experiencia en Islas Huichas. “Fueron momentos determinantes cuando los vecinos hacen entrega de sus pedimentos, pero todos han sido escuchados y también muchos se contestaron con la presencia de la gobernadora debido a los proyectos que están en ejercicio y sacándose adelante. Así que me voy contento, los vecinos nos acogieron cariñosamente, por tanto, ya están recibiendo nuestra gestión que es de apoyo, de trabajo, que es de preocuparse de las personas”, concluyó Uribe Alvarado.