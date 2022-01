La tarde del domingo, un vehículo particular y por circunstancias que se investigan, impactó a dos viviendas en calle Eusebio Ibar de Puerto Aysén, producto de este accidente una persona resultó lesionada y se ocasionaron serios daños a uno de los inmuebles impactados por el auto.

Aysén.- Debido a este hecho, se activó el ABC de la emergencia. El Capitán de Bomberos, Juan Cuyul, entregó algunos antecedentes de lo sucedido.

“Un voluntario iba pasando por el lugar y detectó que un vehículo particular, chocó con dos domicilios aquí en calle Eusebio Ibar, de inmediato se solicitó presencia del ABC. Concurrió Bomberos, Carabineros y Samu, al momento tenemos una persona que está siendo evaluada por Samu, las lesiones de carácter reservado”.

El origen y causa de este accidente se conocerá en el transcurso de la investigación y respecto a los moradores de las viviendas afectadas, no hubo lesionados, “afortunadamente no reportaron lesionados, si obviamente asustados, el llamado a la tranquilidad y en el caso de los conductores el llamado a la prevención en el exceso de velocidad y manejar a la defensiva”, remarcó el oficial de Bomberos.