Tras una publicación efectuada en un medio de comunicación y ampliamente replicada sin una contraparte de la Ilustre Municipalidad de Aysén. La Casa Edilicia informa a la comunidad que tras un proceso de reorganización del servicio para dar cumplimiento al Plan de Trabajo establecido por el alcalde, Julio Uribe Alvarado, con motivo de potenciar el desarrollo comunal, se informó mediante diversas Cartas de Notificación la finalización de las contratas a distintos funcionarios indicando que volverían a su situación contractual anterior bajo la modalidad de honorarios. Las cartas en ningún caso hablaban de un fin en la relación laboral por lo que, hablar de “reintegro” es una situación imprecisa.

Aysén.- Ante este hecho, el Asesor Jurídico del municipio aysenino, Jonathan Low Almonacid, abordó la necesidad que existió para disponer en la actual administración de este tipo de contrataciones, “disponiéndose la no renovación bajo esa modalidad de algunos funcionarios que evidentemente no tenían el plazo necesario para ser considerarse de legitima confianza, razón por la cual el alcalde dispuso en la materia y esa comunicación se envío en su oportunidad. Existen personas que también presentaron algunos requerimientos a Contraloría la cual avaló la legalidad de la actuación”.

A renglón seguido, el abogado explicó que, en el caso puntual de dos funcionarias estas recurrieron hasta la Corte de Apelaciones, instancia en la cual el organismo otorgó una mirada distinta de la situación indicando que no se habría ajustado a derecho el mecanismo, por lo que, se debía renovar las contratas de las recurrentes al máximo tribunal regional. “Estas personas se les comunicó la no renovación, pero iban a retornar a su situación jurídica anterior en modalidad de honorarios, en ningún momento existió una separación de funciones, en ningún momento estuvieron fuera de sus labores producto de esta comunicación por lo tanto no existe un reintegro; estas personas siempre se mantuvieron trabajando en la municipalidad y lo siguen haciendo” expresó Low Almonacid.

La actual administración de la Ilustre Municipalidad de Aysén se encuentra desarrollando un amplio esfuerzo por materializar los sueños, anhelos y esperanzas que los vecinos y vecinas en todos los territorios han indicado a la primera autoridad para construir juntos un Aysén Mejor.