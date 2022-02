Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, difundiendo autoridades del trabajo y salud la modificación legal para el permiso de ½ día, que ya no tiene rango de edad, que tienen los trabajadores para realizarse exámenes preventivos, como la mamografía, papanicolau y examen preventivo de próstata, entre otros.

Coyhaique.- El 4 de febrero fue declarado hace un tiempo por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial Contra el Cáncer, que busca crear conciencia y promover medidas de autocuidado. A raíz de la Mesa Intersectorial de Prevención del Cáncer, liderada por la Seremi de Salud Aysén, surgió la importancia de difundir la modificación a una ley relacionada con este tema. Así, hace algunos días se reunieron autoridades laborales y de salud en el Consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique para dialogar en torno a la modificación legal de la ley 21.382, de octubre de 2021, que suprime el rango de edad para ejercer el derecho al permiso laboral de ½ día para los trabajadores/as para realizarse exámenes preventivos de salud, como mamografía, papanicolau, exámenes de próstata, entre otros. Este permiso antes lo podían solicitar solamente las trabajadoras a partir de los 40 años y los trabajadores que tuvieran 50 años o más, en cambio ahora, se modificó y es independiente de este rango.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, se refirió a esta moción parlamentaria, iniciativa surgida en pandemia y que se convierte en un derecho laboral permanente, “Valoramos enormemente como Ministerio del Trabajo y Previsión Social la modificación y ampliación en el rango de edad de esta ley que permite a los trabajadores y trabajadoras tener permiso de ½ día y más, -según la situación- para realizarse exámenes preventivos. Este es un derecho laboral que hay que aprovechar al igual que el que otorga la nueva ley para vacunarse, donde también es de ½ día para todas las campañas del Ministerio de Salud. Estos son avances que se han logrado en el contexto de la pandemia, pero que se quedarán para siempre y eso hay que destacarlo”, acotó.

“Hacemos un llamado a la comunidad ya que esta nueva moción de la eliminación de este rango etario le da la seguridad a los trabajadores para que se puedan acercar a los centros de salud más cercanos para realizarse su examen preventivo. Prevenir es mejor que curar”, afirmó la Seremi (s) Salud, Gloria Beecher.

Detalles del permiso laboral de ½ día

Para hacer uso de este permiso legal, el trabajador/a debe avisar a su empleador con una semana de anticipación, así lo detalló la Directora regional del Trabajo, Victoria Sierra, “El artículo 66 bis del Código del Trabajo, establece que los trabajadoras/as cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a ½ día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, en las instituciones de salud públicas o privadas. Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes; de igual forma, deberán presentar con posterioridad a ellos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. Es muy importante aclarar que el tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para todos los efectos legales y de igual manera, el tiempo para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero. Cualquier consulta o denuncia que ustedes tengan, la pueden realizar en nuestro correo electrónico, upartesaysen@dt.gob.cl”, aseveró la autoridad de la Dirección del Trabajo.

En esta ley se consideran todos los trabajadores/as Código del Trabajo, ya sea que tengan contrato indefinido o de otro tipo. En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste.

Importancia de los exámenes preventivos

La Dra. Sandra Paredes, directora del CESFAM Víctor Domingo Silva, aclaró sobre la importancia de los exámenes preventivos y entregó algunos ejemplos, “El realizarse un examen de medicina preventiva en forma anual, es un derecho de los trabajadores y también de los usuarios del sistema público y privado. Acá en el consultorio tenemos una organización que nos permite y asegura la dación de hora a todos los trabajadores que tengan la necesidad de hacérselo. Eso es muy importante ya que sabemos que estos exámenes no sólo previenen algunos canceres evitables como son los de cuello del útero o el cáncer de mama, sino que también algunas otras patologías como algunas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y dislipidemia, y también analiza algunos factores de riesgos e interviene sobre algunos como es el tabaquismo. También está contemplado la baciloscopia en el caso de algún síntoma respiratorio. Es muy importante, es un examen bastante breve, que lo realizan acá un profesional kinesiólogo y tenemos horas asignadas para ello durante todo el día”.

La directora además agregó sobre el horario de entrega de horas en su consultorio e hizo un llamado a retomar los exámenes preventivos, “El usuario no necesita venir temprano, a las 7:00 de la mañana, puede venir durante todo el día, funcionando el SOME, nosotros damos hora. No necesariamente para el mismo día, puede ser para el día siguiente, dos días después, hay bastante facilidad para aquello. Ahora con pandemia bastantes personas dejaron de venir a hacerse exámenes preventivos, se entiende por la situación, por el susto al contacto, etc., pero es algo que debe retomarse, es la única manera que nosotros vamos a poder quebrar la historia natural de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer”.

Con respecto a la red de salud, el Director regional del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, comentó, “Tenemos 27 postas a nivel regional, cuatro CESFAM, cuatro CECOF y tres hospitales comunitarios, por tanto, las personas se pueden acercar a cada uno de estos lugares para que obtener su examen. Hay algunos exámenes que son más difíciles de tener en algunas localidades como, por ejemplo, mamografías. Por eso es importante que se coordinen en su posta o en su lugar más cercano de atención y desde ahí se va a hacer una agenda para llegar oportunamente con el examen”.

En esta actividad, donde se realizó un cruce de información y las implicancias de este permiso laboral, participaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce; Seremi de Salud (s), Gloria Beecher; Directora regional del Trabajo, Dirección del Trabajo, Victoria Sierra; el Director regional Servicio Salud de Aysén, Gabriel Burgos; la Dra. Sandra Paredes, Directora del CESFAM Víctor Domingo Silva, la kinesióloga Pamela Alarcón y la encargada regional de la mesa intersectorial de prevención del cáncer, Carmen Gloria Cuyul.