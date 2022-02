Preocupa también la gran cantidad de basura que personas que ingieren alcohol dejan durante la noche y en la madrugada en el sector.

Aysen.- Cada vez se vuelven más recurrentes los accidentes en el sector Pangal Bajo, en las cercanías de Puerto Aysén, choques, volcamientos, salidas de ruta, impacto en los postes, son los hechos que más se repiten y mantienen alerta a los vecinos del lugar.

El presidente del comité de agua potable rural del sector, Luis Otth, se refería a esta problemática.

“Existe bastante preocupación en el sector, donde constantemente están ocurriendo accidentes automovilísticos por exceso de velocidad. Especialmente estos accidentes ocurren en la noche, este es un camino secundario, un camino por donde se desplazan muchos vecinos, somos más de 150 vecinos que vivimos en el sector. Nosotros siempre hemos mantenido la precaución, debido a que a veces se encuentra en malas condiciones esta ruta, este camino rural”.

Debido a los accidentes se producen otros hechos afectan a gran parte de los vecinos del sector, añadió el dirigente. “Estos accidentes nos han traído varios problemas como, choques a los postes de la luz, como esto se produce durante la noche, quedamos sin energía eléctrica, obstaculizan el libre transitar de los vecinos, porque cuando hay un accidente cortan la ruta. Hemos tenido dos accidentes por semana y esto ocurre no solo los fines de semana, sino que, los días de semana también”.

Luis Otth, cree y es un tema que ha conversado con los vecinos, existe falta de fiscalización en el sector. “Me da la impresión y a nuestros vecinos que la poca fiscalización nocturna, hace que, gran parte de las personas que no se reúnen en la ciudad o en las casas de la ciudad, donde debieran ingerir las bebidas alcohólicas y lo vienen a hacer a los sectores rurales. Después se van en estado de ebriedad o vienen en estado de ebriedad”.

Otra preocupación que tienen los vecinos del sector Pangal Bajo es, que muchas de las personas que se acercan a consumir alcohol por el lugar, dejan la basura y los envases de lo que consumieron tirado en el camino.

“Además, todo lo que traen como, botellas de cerveza, vino o cualquier otro licor, no se toman el trabajo de echarlos en un basurero o llevárselos en el vehículo, todo esto queda en el sector rural. Estamos bastante preocupados, aparte de los cortes de luz que se ocasionan en algunas oportunidades, si esto ocurre en la madrugada, durante la mañana significa un retraso para quienes deben asistir a sus trabajos”.

Pangal Bajo es un sector tranquilo próximo a Puerto Aysén y quienes se han trasladado al lugar es precisamente por eso, recalcó el dirigente.

“Es un sector un tranquilo, gran parte de los vecinos hemos salido de la ciudad para venirnos a vivir a estos sectores por la tranquilidad. Pero constantemente se producen en las noches este tipo de hechos, por suerte, todo este tipo de accidentes no han traído desgracias que lamentar. Esperamos que esto sirva para llamar a la conciencia a los conductores, a aquellos que no conocen la ruta, no es lo mismo correr en pavimento que en un sector donde hay ripio suelto y por favor dejar vivir tranquilos a quienes residen en este sector”, manifestó Luis Otth.