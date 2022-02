Desde la Municipalidad ya están analizando la posibilidad de hacer efectivo este requerimiento.

Puerto Aysen.- En plena época de verano y cuando el flujo de visitantes ha aumentado considerablemente, sobre todo los fines de semana, se hace necesario que algunos espacios públicos puedan estar operativos, es el caso de los baños administrados por la Municipalidad de Aysén y que se ubican en las cercanías de la Plaza de Armas.

Este es un requerimiento planteado una comerciante local, María Inés Oyarzún.

“Hemos tenido mucha presencia sobre todo de turista nacional y al parecer no nos hemos preparado como quisiéramos y hoy nosotros como comerciantes cercanos a la plaza, tenemos el gran problema que la gente encuentra los baños públicos cerrados, que atiende de lunes a viernes con un horario hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. El día sábado y domingo, donde más gente viaja y también viene mucha gente de Coyhaique, se encuentran con un baño público cerrado”.

María Inés Oyarzún, agregó que, “a mí me hubiera gustado que se trabajara con la parte comercio, con la parte turismo y de alguna forma, permanecer con estos baños abiertos. El baño es una necesidad para cualquier persona y nos hemos visto nosotros enfrentados a prestar nuestro baño constantemente a familias completas. Nosotros no nos estamos negando ni nunca nos vamos a negar a prestar nuestros baños, sobre todo si son adultos mayores, si son niños”.

La comerciante de Puerto Aysén, afirmó que en estos casos la Municipalidad juego un rol muy importante. “El Municipio tiene un rol fundamental en esto, se construyeron baños para eso, para que, en épocas de verano y épocas especiales, los baños deben permanecer abiertos el mayor tiempo posible, no solo en horario de la parte pública. Yo hago un llamado a quien corresponda, no sé si es turismo, Dideco, a coordinar y a pensar que solución le podemos dar, si no pueden tener gente adicional y extender un poco más los horarios de semana, háganlo como lo tiene Coyhaique, pongan más personas, que cobren y presten un servicio bueno”.

VERSIÓN DEL MUNICIPIO

Respecto a la necesidad de que los baños públicos puedan funcionar los fines de semana, el Alcalde (s) de Aysén, Marcos Coñuecar, explicó.

“Los baños públicos funcionan de lunes a viernes y también los días que hay eventos masivos, como ocurrió durante el aniversario, donde estuvieron abiertos los baños gran parte de la jornada. Recordemos que tuvimos casi un mes de actividades, donde hubo mucho emprendedor, muchas actividades y los baños siempre estuvieron disponibles. Entiendo también la necesidad de los comerciantes, quienes nos han hecho llegar la solicitud de poder abrir los baños los fines de semana, esto ya se conversó con el director de Dideco, don Mauricio Jaque. Así es que, él va a hacer el análisis para ver la posibilidad de acceder a ello y que la gente pueda utilizar los baños y mover el comercio que es lo que es lo que también queremos”.

Dentro del requerimiento también está la posibilidad de que la oficina de información turística atienda los fines de semana, es algo que se analizará y “si es una necesidad que nuestra oficina de turismo este abierta los fines de semana, habrá que hacerlo. Porque que el dialogo es permanente y es la clave para poder tener un municipio abierto”, puntualizó Marcos Coñuecar.