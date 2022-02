En Río Ibáñez, comuna con la mayor población de adultos mayores de la región, el Ministro Patricio Melero explicó en qué consiste la nueva ley que reemplaza al Pilar Solidario y entrega un aporte de hasta $185.000 a los mayores de 65 años de edad que no pertenezcan al 10% más rico, independientes de si reciben pensión estatal, de AFP o renta vitalicia.

Ibáñez.- En la sede comunitaria de Puerto Ibáñez se reunió el Ministro de Trabajo y Previsión Social con adultos mayores de dicha localidad y Cerro Castillo, participando Esterlina Rozas, presidenta comunal de los Clubes de Adultos Mayores, además del Alcalde Marcelo Santana, el concejal Juan Saldivia, la Seremi Andrea Ponce y el Director regional del Instituto de Previsión Social ChileAtiende, Carlos Rodríguez y la Directora regional de Trabajo, Victoria Sierra.

Sobre esta visita donde respondió cada una de las dudas de los asistentes, el Ministro Patricio Melero afirmó, “Como Ministro de Trabajo y Previsión Social me interesa mucho que los adultos mayores de 65 años conozcan los beneficios de la nueva ley que creó la Pensión Garantizada Universal y que reemplaza a lo que hasta ahora estaba vigente que era el pilar solidario, tanto con la Pensión Básica Solidaria y con el Aporte Previsional Solidario, que se sustituyen, se cambian por la nueva Pensión Garantizada Universal de $185.000, para todos los adultos mayores de 65 años que no estén dentro del 10% más rico de la población, o sea, es para la inmensa mayoría de los chilenos. Es una ley que beneficia a más de 2 millones de compatriotas y que va a permitir un mejoramiento importante de las pensiones, tanto a quienes están hoy día en el pilar solidario y de un grupo muy importante que no tenía derecho a la pensión básica solidaria o al aporte previsional porque no estaban en el 60% de menores ingresos, pero que ahora se amplió la cobertura del 60 al 90% ahora sí van a tener derecho”.

“Estuvimos conversando con representantes de Clubes de adultos mayores, de la Comunal de Adultos Mayores con respecto de lo que será esta nueva ley que mejora las pensiones a través de la Pensión Garantizada Universal, se pudo explayar en específico de lo que es esta normativa, que va a favorecer tanto a personas que se pensionan a través de la Pensión Básica Solidaria, que es la pensión estatal, a personas que reciben jubilación por parte de las AFP y a quienes reciben jubilación a través de renta vitalicia. Para todos estos grupos, será un aumento significativo, que además se verá incrementado en el tiempo, sobre todo para quienes reciben pensión de cargo fiscal” y añadió sobre la importancia en particular para la comuna de Río Ibáñez, “Una buena noticia, para nosotros que somos la comuna con el índice de personas mayores más alto de la región, cerca de un 22% de nuestra población es adulta mayor y es una noticia alentadora puesto que beneficia en algo que las municipalidades no tenemos tanto poder resolutivo que es en el bolsillo de nuestros vecinos, en cuanto este aumento de pensión mejorará mucho las economías familiares de estas familias”, concluyó el Alcalde Marcelo Santana de Río Ibáñez.

Cabe mencionar que esta ley, recientemente aprobada, es un beneficio no contributivo, que será pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS), al que podrán acceder las personas que reúnan los requisitos, se encuentren o no cotizando o siendo beneficiarias de un régimen previsional. Todas aquellas personas que tengan una pensión base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo, $185.000. En tanto, quienes tengan una pensión base mayor a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto irá disminuyendo progresivamente.

Beneficiarios

La autoridad se refirió a este beneficio que incluye a quienes reciben Pensión de invalidez, “El Presidente Piñera ha dicho con mucha razón que esta es una gran ley, que beneficiará mucho a las mujeres y a la clase media chilena, pero también a quienes tienen las pensiones más bajas. Y, además, esta ley de la Pensión Garantizada Universal va a mejorar las pensiones de las personas que tienen invalidez. Las pensiones básicas de invalidez también suben a $185.000 al igual que el aporte previsional de invalidez y se incorporan a los niños con deficiencias mentales severas, físicas o mentales, que suben su pensión desde $77.000 a $92.500 a plata de hoy día. Esta Pensión Garantizada que se comienza a pagar ahora el 18 de febrero y aprovecho de resaltar que esta pensión, a quienes hoy en día reciben pensión del estado, no tienen que hacer trámite alguno, y se les va a pagar automáticamente a partir del 18 de febrero”, sostuvo el Ministro Melero.

Esterlina Rozas, presidenta comunal Clubes de Adultos de Río Ibáñez, mencionó sobre la actividad, “es algo muy beneficioso para nosotros, para nuestra comuna, que un ministro haya venido aquí a explicarnos qué es la Pensión Garantizada, todo eso se agradece. Para mí, en lo personal, es un buen beneficio porque a mí realmente me va a subir un poco mi pensión de renta vitalicia. A pesar que uno trabajó 40 años, tienen una pensión súper baja, así que con esto se viene a arreglar un poco lo económico”.

Por su parte, Abel González, agradeció la inclusión de la clase media en esta ley, “Me pareció importante, buena información, clarita, y que bueno que se le suben las pensiones al Pilar Solidario y a quienes nos esforzamos por muchos, muchos años y que se hayan acordado de la clase media. Creo que es un gran avance y un punto de inicio para las pensiones futuras, sobre todo para quienes van a ir jubilando”.

“Muy buena, porque nunca vienen acá las autoridades. Me quedó claro, ya me avisaron que había salido favorecida. Hoy día miré mi whatsapp y ahí me avisaron de la oficina que había salido favorecida y estoy contenta con eso. Igual sigo trabajando, soy artesana, así que sigo trabajando en mi artesanía”, dijo Melania Quilodrán sobre la visita del ministro y la PGU.

Durante los primeros cuatro meses de entrada en vigencia de la ley, el beneficio será pagado por las actuales entidades pagadoras de pensión que hoy realizan el pago del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV); a partir del quinto mes (junio de 2022), será pagado por el IPS a través de su red de pago.

Junto con reunirse con adultos mayores –con aforo permitido y medidas sanitarias correspondientes- el Ministro Patricio Melero conversó con la comunidad junto al Alcalde Santana, Seremi Ponce y concejal Saldivia, respondiendo las preguntas al aire de la comunidad en la Radio Padre Antonio Ronchi.

Para mayor información, se puede ingresar a los sitios web www.chileatiende.cl, www.ips.gob.cl o llamar al teléfono 101.