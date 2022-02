Varios son los días que se encuentra en muy mal estado, un paño de pavimento en la esquina de calles Eusebio Ibar y Avenida Municipal, en pleno centro de Puerto Aysén. El pavimento se habría levantado por las altas temperaturas que se han registrado durante los meses de verano y debido al permanente tránsito por el lugar, la calzada se sigue destruyendo e incluso hay gran cantidad de trozos de pavimento que se convierten en algo peligroso, tanto para vehículos como para peatones.

Puerto Aysen.- Algunos automovilistas de locomoción publica y conductores privados, se refirieron a esta situación.

“Esto es un chiste, la pregunta que me hago yo es, ¿la autoridad no pasa por acá durante el día?, más encima que mi auto es bajo, así es que, tengo que hacerle el quite por la otra calle”, comentó un conductor de taxi colectivo, que a diario y varias veces deben pasar por el sector afectado.

“Muy mal… ojalá que arreglen eso, porque puede causar cualquier accidente tanto para los automovilistas como para los peatones que transitan por aquí. Está muy mal cuidado el sector, debería ponerse las pilas la autoridad competente”, mencionaba un joven conductor privado.

Un conductor de minibús, se refería también a este problema, “la verdad es que necesita reparación, es terrible hacerle el quite. Deberían ponerle un poco más de atención y la idea es que se pueda canalizar a través de todos los entes y se pueda gestionar lo más pronto posible una solución”.

Tanto conductores como peatones concordaron que es necesario reparar en forma urgente el paño de cemento, ya que junto con dificultar el tránsito de vehículos también genera complicaciones a las personas que cruzan la calle entre Avenida Municipal y Eusebio Ibar de Puerto Aysén.