En los últimos días se han registrado nuevas interrupciones en el suministro eléctrico, las que han sido sin aviso previo y al parecer por inconvenientes que registrarían las instalaciones de la empresa que genera y distribuye la electricidad en nuestra región, Edelaysén.

Puerto Aysén.- Este es un tema que a muchos vecinos los tiene molestos, reaccionan en las distintas plataformas virtuales y expresas su malestar a los dirigentes de la comunidad. Quien ha recibido estas inquietudes es, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz.

“Desde hace un tiempo a la fecha vivimos con muchos cortes, el día domingo se prolongó por casi dos horas un corte en Puerto Aysén. Bastante preocupante porque, no escuchamos, no vemos una explicación de verdad de la empresa Edelaysén, hay que ver que está pasando con ellos. Yo no los voy a estar llamando cada vez que hay cortes de luz, yo siempre estoy enviando mensajes, pero ya basta, no podemos todo el tiempo estar enviando mensajes, twitter, oye se cortó la luz en Aysén y al final nunca vemos una respuesta como corresponde”.

El malestar cada vez más se incrementa y muchos vecinos ven indefensión ante una gran empresa como es Edelaysén, por ello, piden que sus representantes vecinales los apoyen. Desde ahí es que, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Aysén, estudia la posibilidad de presentar acciones legales en contra de la entidad privada.

“Estoy averiguando para analizar la presentación de acciones legales con la comunidad completa de Aysén en contra de esta empresa, porque realmente no tenemos una explicación. Estamos en el verano y esperamos que en el invierno no siga pasando esto, ya que, hoy la gran mayoría de nuestra ciudadanía está cambiando el sistema de calefacción, donde mucha gente está ocupando pellet y aire acondicionado, ¿Qué va a pasar cuando nos corten la luz?”.

La falta de explicaciones en los medios locales es algo que la ciudadanía reclama, aseguró el dirigente.

“También el llamado que se le hace a la empresa es que dé una explicación como corresponde, no a mí, sino que, a la comunidad, por los medios locales, tanto televisivos como radiales. Y en cuanto a las explicaciones, no estén diciendo se cayó un pájaro, hubo un choque, se entiende a veces cuando hay accidentes, pero no todas las veces. El día domingo no hubo ninguna explicación, tuvimos casi dos horas de corte de luz y por ello insistimos que la empresa dé una explicación a la comunidad”.

El presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz, manifestó que sería importante que los ejecutivos de la empresa estén en la ciudad, recorran los distintos sectores, hablen con la comunidad y sus dirigentes. Además, estar presentes en la mayor cantidad de medios locales, explicando que es lo que ha ocurrido durante los últimos cortes de energía, si existe o no algún tipo de compensación, cuales son los trámites para la reparación de equipos domiciliarios quemados producto de las interrupciones, entre otros temas relacionados a la entrega del servicio.