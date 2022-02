Visitantes han cancelado reservas. La Tehuelche a menos de 2 meses de la mantención ha presentado una serie de problemas que la tienen detenida nuevamente.

Chile Chico.- La fallida carena de la Tehuelche, derivó en una mantención, que, al parecer, no fue la mejor y que tienen hoy en día a la mayor embarcación que conecta a Chile Chico con el resto de la región y el país, fuera de servicio, a la espera de un repuesto que recién llegaría el viernes.

“Estuvimos al menos cinco meses con cero conectividad con la barcaza Tehuelche, comenzó a funcionar el día 30 de diciembre y hoy día llevamos poco más de un mes con muchas interrupciones, con muchos cambios de horario, con muchos viajes no realizados y nuevamente la barcaza está detenida en este momento. Dicen que es una falla eléctrica que debería arreglarse relativamente rápido, pero no nos dan fecha, no nos dan absolutamente nada, por lo tanto, no existe seguridad de que exista continuidad”, señaló Verónica Raty, presidenta de la cámara de turismo de Chile Chico.

La dirigenta gremial, lamenta que esto ocurra justo en la mejor fecha para esta importante área productiva de la comuna de Chile Chico.

“Estamos en las dos mejores semanas del turismo de toda la región, esta y la próxima, por lo tanto, en este minuto lo único que estamos haciendo es devolución de dineros, de reservas, porque las personas no pueden llegar y si ello no ocurre, no podemos cobrar ni siquiera el 50% de esas habitaciones. De verdad que, llevamos muchos meses sin ninguna solución concreta, hoy en día la Chelenko tampoco está contratada, dicen que están haciendo las gestiones, pero no tenemos absolutamente ninguna fecha clara de que eso realmente se vaya a hacer. La Pilchero como todos saben esta fuera del agua en Puerto Ibáñez y estaría en condiciones de poder navegar, alrededor de 15 o 20 de marzo, esto significa que, tenemos un mes y diez días con cero naves”.

Verónica Raty, agrega que, por estos días a los problemas de funcionamiento de la barcaza Tehuelche, se sumaría otro inconveniente, “que nunca lo habíamos vivido y es que, el capitán de la embarcación no acepta navegar con más de 25 nudos, en Chile Chico 25 nudos tenemos prácticamente todos los días. Entonces, en este minuto es una embarcación que no está prestando los servicios que nosotros necesitamos porque no puede navegar, es día por medio prácticamente que la paran, cambia de horario, no por el cierre de puerto por Capitanía de Puerto de la Armada, sino que, es el capitán de la nave que decide no navegar. Me imagino que, por un tema de seguridad, por un tema de viento, también tengo entendido que las placas de enfriamiento que se utilizan para enfriar los motores fueron intervenidas y tampoco fueron arregladas al cien por ciento, entonces, puede haber ahí un temor de parte del capitán”.

La presidenta de la cámara de turismo de Chile Chico, Verónica Raty, dijo también que, el requerimiento para una mejor conectividad, las gestiones y planteamientos sobre el tema, siempre han nacido de los dirigentes gremiales, vecinales, de la comunidad, detrás aparecen las autoridades, las que hasta ahora no han dado solución al grave problema de conectividad lacustre que vive toda la comunidad de la cuenca del Lago General Carrera.

Gobierno refuerza conectividad en Chile Chico con barcaza Chelenco y subsidio aéreo

Esto mientras se repara la barcaza Tehuelche, que debiera estar operativa la próxima semana.

Fuera de operatividad se encuentra la barcaza Tehuelche, nave que permite la conectividad entre Chile Chico y Puerto Ibáñez justo en temporada turística y cuando muchos visitan “la ciudad del sol” y todas las localidades de esa comuna.

Desde el Gobierno, fue el Delegado Presidencial Provincial (s), Diego Silva Barrera, quien explicó lo que está ocurriendo.

“La barcaza Tehuelche sufrió una falla en uno de sus generadores, la cual fue reparada en su momento, pero, se necesitaba un arreglo más profundo. ¿Qué se hizo?, coordinamos con la empresa Somarco para que ellos agilizaran el trámite, ya compraron el repuesto en Santiago y durante mañana se va a realizar la logística de traslado de Santiago a Puerto Ibáñez, para hacer el cambio a este generador y después obtener todos los permisos que ya gestionamos con la Armada, para tener todo esto en un tiempo corto, ojalá, no pasar de aquí a la otra semana y partir con los viajes normales”.

Las condiciones climáticas imperantes en el territorio, han dificultado también la conectividad lacustre, indicó el Delegado Presidencial. “En segundo lugar, una de las fallas que también ha existido es por el clima, temas meteorológicos referentes a los fuertes viento. Recordar que, aquí existe una norma que por sobre los 25 nudos de viento, la barcaza no puede salir, no puede zarpar y ante eso, yo no puedo obligar al capitán de la nave a que salga con sobre los 25 nudos. Este fenómeno se ha venido repitiendo desde el día lunes y se va a seguir repitiendo durante toda esta semana, el mal tiempo, las condiciones de viento, van a seguir estando bastante altas, por la mañana bastante menores y por la tarde va a ir en aumento, como es un clásico de Chile Chico”.

Diego Silva, aseguró, que, ante esta contingencia, “coordinamos los protocolos de los buses para reforzar el traslado desde Chile Chico a Coyhaique y mañana (jueves) de Coyhaique a Chile Chico van a salir los buses. Había gente en Puerto Ibáñez, hoy la empresa Lukas turismo fue a buscar a cerca de 50 personas, la empresa Somarco está a cargo de reubicar a las familias, devolverles el pasaje si es necesario, gastos de alojamiento o lo que sea necesario para poder subsanar un poco ese tema. Por otro lado, contarles que la barcaza Chelenco había concluido sus viajes el mes de enero, estuvimos conversando con el Subsecretario durante esta semana, donde le solicitamos una nueva prórroga de 42 viajes más, eso va a empezar a estar operativo este sábado, lo que nos ayuda bastante a descongestionar la barcaza la Tehuelche”.

El Delegado Presidencial Provincial (s) de General Carrera, Diego Silva, informó por último que, se reforzó el subsidio aéreo, de esta forma para el viernes 11 de febrero viernes aumentarán 2 viajes, para el día lunes 14 de febrero un viaje más y el día martes 15 de febrero un segundo viaje adicional.