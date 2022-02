Los habitantes de este aislado asentamiento de la comuna de Ibáñez ya cuentan con mejor acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía e Internet móvil.

Puerto Sánchez.- Desde el año 2014 los vecinos de Puerto Sánchez han contado con acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por la empresa Entel. La habilitación de esta señal en esta localidad de la comuna de Ibáñez se origina en el llamado a concurso público para asignar concesiones de Servicio Público de Transmisión de Datos Fijo y/o Telefonía Móvil en las bandas de frecuencias 2,6 [GHz], la cual exigió como contraprestación a las concesionarias, otorgar oferta de conectividad a localidades aisladas a lo largo del país, con servicio de trasmisión de datos.

En Aysén, Puerto Sánchez fue una de las 11 localidades en donde se implementaron estos servicios por parte de la empresa Entel, con señal 3G. A partir de entonces, con la masificación de los teléfonos inteligentes y la irrupción de la pandemia, se ha evidenciado que esta tecnología no ha logrado cubrir las necesidades de la población.

A partir de este requerimiento, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, el Municipio de Río Ibáñez y la empresa Entel realizaron un trabajo conjunto que permitiera mejorar las condiciones de conectividad que culminó con la migración de tecnología 3G a 4G a principios de este año. Como referencia el 3G permitía solo 1 ó 2 Mb de bajada y hoy con 4G se puede llegar a 47 Mb de bajada.

Según explicó el seremiTT Fabián Rojas, “este es uno de los casos más críticos, donde Puerto Sánchez estaba quedando postergado en cuanto a la tecnología en materia de Internet y telefonía en comparación con otros puntos de la región. La pandemia nos demostró a todos que necesitamos actualizarnos más allá de lo que dice un contrato, también necesitamos el compromiso y la responsabilidad social de la empresa para poder avanzar en mejorar la tecnología”,

El Delegado Provincial(S) de General Carrera, Diego Silva añadió que “el tener 4G en Puerto Sánchez nos abre un abanico para un montón de oportunidades, primero el tema turístico, que es muy potente levantar y fomentar. Por ende, es también un aporte a la economía y hoy una solución definitiva a las familias que por años tuvieron problemas de conectividad. La conectividad digital es el futuro y en coordinación con el municipio y la empresa privada hemos llegado lejos”.

Desde la empresa Entel, el director de Asuntos Públicos, Claudio Anabalón indicó que Puerto Sánchez está incluido en un plan de fortalecimiento de la red digital de Entel en Aysén, con el fin de ampliar la capacidad y habilitación de tecnológica 4G, donde también se agregó a Cochrane, Chile Chico, Puerto Cisnes, Río Ibáñez, Puerto Aysén y Coyhaique.

“Hemos estado ejecutando mejoras a la red 4G como refuerzo, a partir de lo que hemos estado planificando como compañía. En Puerto Sánchez lo que hemos hecho es mejorar la red cambiando de 3G a 4G para entregar una mejor calidad del servicio de voz y datos a sus habitantes. A partir de la pandemia el uso de la tecnología ha sido totalmente necesaria en localidades como esta, donde se vive más el aislamiento y la tecnología les permite estar más cerca de todo. Estamos muy contentos por eso y seguimos con el compromiso de seguir conectando a Chile”, manifestó Anabalón.

Julia Hernández, habitante de la localidad, destacó esta gestión que mejorará la experiencia de la conectividad para todos sus vecinos: “Hoy el teléfono es tan necesario como respirar porque si usted deja el teléfono es como andar sin aire, asi que obviamente para nosotros en Puerto Sánchez es muy interesante que la tecnología también vaya avanzando, como en otros sectores de Chile. Eso es lo que pienso y lo que seguiré pensando, porque si nos quedamos atrás no somos nada y como personas tenemos que vivir con calidad de vida y con todo lo que un ser humano necesita y se merece”.

Las obras realizadas por la empresa Entel en la región para la implementación de la red 4G han requerido una inversión de 700 millones de pesos, lo cual permitirá otorgar un mejor servicio a los usuarios. Según lo informado por Entel, un ejemplo de la mayor demanda de Internet móvil se evidencia en que en zonas que antes no contaban con accesibilidad digital, han experimentado un crecimiento en el tráfico de datos de 250% en 4 años.