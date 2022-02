La Fiscalía local de Puerto Aysén junto a la Brigada de Homicidios de la PDI de Coyhaique, realizan las indagatorios en torno al hallazgo de un cadáver en un domicilio particular del sector Aguas Muertas, en las cercanías de la porteña ciudad.

Puerto Aysen.- Según detalló el fiscal jefe de Aysén, Pedro Poblete, las primeras indagatorias dan cuenta de que no existiría intervención de terceros en la muerte de esta persona de sexo masculino.

“Esto corresponde a una investigación que está en curso, al hallazgo de un cadáver que se verifica ayer en el sector de Aguas Muertas, una persona de sexo masculino, de mediana edad, quien conforme a antecedentes preliminares el cuerpo fue encontrado por otros moradores de la vivienda. Es una persona que, en atención a las circunstancias del hallazgo, si bien, existirían algún antecedente de salud, puesto que no se vieron elementos que dieran cuenta de participación de terceras personas, en lo preliminar”, detalló el fiscal jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete.

Respecto a las instrucciones para continuar con las indagatorias, el percutor, señaló que, “se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, a fin de establecer si existió o no participación de terceras personas en el deceso y estamos a la espera del resultado de la autopsia de rigor, que realiza el Servicio Médico Legal”.

La persona fallecida era un hombre de 54 años y se trata de un conocido y apreciado colectivero de Puerto Aysén.